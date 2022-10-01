https://ria.ru/20221001/nato-1820819329.html
Финляндия, Швеция и Турция в октябре могут обсудить процесс членства в НАТО
Финляндия, Швеция и Турция в октябре могут обсудить процесс членства в НАТО - РИА Новости, 01.10.2022
Финляндия, Швеция и Турция в октябре могут обсудить процесс членства в НАТО
Делегации Финляндии, Швеции и Турции могут провести встречу в октябре по процессу членства в НАТО, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T11:16
2022-10-01T11:16
2022-10-01T11:23
в мире
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швеция
турция
финляндия
пекка хаависто
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Делегации Финляндии, Швеции и Турции могут провести встречу в октябре по процессу членства в НАТО, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто."Мы, конечно, надеемся, что члены НАТО завершат процесс рассмотрения нашей заявки как можно быстрее. На данный момент у нас хороший результат. Осталось одобрение парламентов двух стран: Турции и Венгрии. Картина, которую мы имеем, указывает на прогресс. Я не хочу вдаваться в подробности, но встреча в августе (26 августа в Хельсинки) показала позитивную атмосферу, и был достигнут прогресс. Ожидается, что следующее заседание состоится в октябре", - приводит слова Хаависто газета Hürriyet.
https://ria.ru/20221001/nato-1820811431.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, швеция, турция, финляндия, пекка хаависто
В мире, НАТО, Швеция, Турция, Финляндия, Пекка Хаависто
11:16 01.10.2022 (обновлено: 11:23 01.10.2022)
Финляндия, Швеция и Турция в октябре могут обсудить процесс членства в НАТО
Финляндия, Швеция и Турция могут провести встречу в октябре по процессу членства в НАТО