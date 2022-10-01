https://ria.ru/20221001/nato-1820819329.html

Финляндия, Швеция и Турция в октябре могут обсудить процесс членства в НАТО

Финляндия, Швеция и Турция в октябре могут обсудить процесс членства в НАТО - РИА Новости, 01.10.2022

Финляндия, Швеция и Турция в октябре могут обсудить процесс членства в НАТО

Делегации Финляндии, Швеции и Турции могут провести встречу в октябре по процессу членства в НАТО, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T11:16

2022-10-01T11:16

2022-10-01T11:23

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финляндия

пекка хаависто

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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Делегации Финляндии, Швеции и Турции могут провести встречу в октябре по процессу членства в НАТО, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто."Мы, конечно, надеемся, что члены НАТО завершат процесс рассмотрения нашей заявки как можно быстрее. На данный момент у нас хороший результат. Осталось одобрение парламентов двух стран: Турции и Венгрии. Картина, которую мы имеем, указывает на прогресс. Я не хочу вдаваться в подробности, но встреча в августе (26 августа в Хельсинки) показала позитивную атмосферу, и был достигнут прогресс. Ожидается, что следующее заседание состоится в октябре", - приводит слова Хаависто газета Hürriyet.

https://ria.ru/20221001/nato-1820811431.html

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Екатерина Зайцева

в мире, нато, швеция, турция, финляндия, пекка хаависто