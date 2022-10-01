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Колокольцев наградил ижевского школьника, помогавшего эвакуировать детей

Колокольцев наградил ижевского школьника, помогавшего эвакуировать детей - РИА Новости, 01.10.2022

Колокольцев наградил ижевского школьника, помогавшего эвакуировать детей

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил старшеклассника, который был ранен при стрельбе в ижевской школе, но помогал эвакуировать других учеников, сообщила... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T12:58

2022-10-01T12:58

2022-10-01T15:37

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

владимир колокольцев

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев наградил старшеклассника, который был ранен при стрельбе в ижевской школе, но помогал эвакуировать других учеников, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.Как отметили в министерстве, во время нападения на школу № 88 Александр Стерхов из 10 "Б" проявил смелость и самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни. Он получил пулевое ранение, но, несмотря на это, немедленно направился в кабинет директора, чтобы предупредить об опасности.Затем юноша помогал выводить детей в безопасные места. В это время его заметили спасатели и убедили обратиться за медицинской помощью.Молодого человека наградили медалью МВД "За вклад в укрепление правопорядка", уточнила Волк.Нападение на ижевскую школу № 88 произошло 26 сентября. Ее бывший ученик, 34-летний Артем Казанцев застрелил 17 человек, в том числе 11 детей, ранил несколько десятков, а затем покончил с собой. По информации властей, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В момент нападения он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву.

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ижевск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), владимир колокольцев, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске