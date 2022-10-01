https://ria.ru/20221001/muzyka-1820711833.html

В столице открывается фестиваль "Москва встречает друзей"

В столице открывается фестиваль "Москва встречает друзей" - РИА Новости, 01.10.2022

В столице открывается фестиваль "Москва встречает друзей"

В столице стартует XIX Международный фестиваль "Москва встречает друзей", сообщает пресс-служба смотра. Его девиз — "Рожденные заново!". РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T11:00

2022-10-01T11:00

2022-10-01T11:11

культура

новости культуры

владимир спиваков

лео бокерия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В столице стартует XIX Международный фестиваль "Москва встречает друзей", сообщает пресс-служба смотра. Его девиз — "Рожденные заново!".Открывается фестиваль в Светлановском зале Дома музыки. "Вместе с юными талантами из разных уголков России, Словении и Армении выступят музыканты камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова", — рассказывают в пресс-службе. Участники смотра — ребята более чем из 50 регионов России и 25 стран мира. "Это солисты-инструменталисты, вокалисты, композиторы, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, чтецы, оркестры, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья", — уточняют в пресс-службе. Среди выступающих -- дети из ДНР, ЛНР. В программе более 20 мероприятий в онлайн- и офлайн-форматах. В Сети покажут концерты, мастер-классы и выставки художественных работ.В онлайн-выступлениях участвуют музыканты из России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Турции, Германии, Австрии, Испании, Эстонии, Латвии, Словении, Коста-Рики, Китая, Израиля, Монголии, Мексики, Франции и других стран.Монастыршина Юлия, лауреат конкурса им. И.С. Баха в Лейпциге и "Концертино Прага", доктор искусствоведения, профессор консерватории Сиднея, Пекина, специалист в области стиля барокко, проведет мастер-класс (фортепиано) для детей с ограниченными возможностями по зрению. Урок для юных домристов подготовит Мочалова Екатерина, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка и концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова, руководитель проекта "Антология домры" в РАМ имени Гнесиных, художественный руководитель Первого фестиваля современного домрового искусства "Prima Domra".На фестивале вручат приз "Милосердие" за служение идеалам гуманизма. Среди лауреатов прежних лет Лео Бокерия, Леонид Рошаль, Евгений Миронов, Михаил Куснирович, Наина Ельцина, Юджин Чаплин и другие. В этом году лауреатов будет двое.Также на фестивале талантливые дети Фонда получат именные стипендии. В этом году их вручат и участникам из ДНР и ЛНР.Закрытие смотра запланировано на 10 октября в "Мастерской Петра Фоменко". Фестиваль "Москва встречает друзей" — масштабный проект благотворительного фонда Владимира Спивакова.

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россия

москва

московская область (подмосковье)

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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