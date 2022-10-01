https://ria.ru/20221001/mossad-1820884933.html
Спецслужбы Киева работают в стиле "Моссада", заявили в МО Украины
Спецслужбы Киева работают в стиле "Моссада", заявили в МО Украины - РИА Новости, 01.10.2022
Спецслужбы Киева работают в стиле "Моссада", заявили в МО Украины
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в силовых структурах страны уже работают засекреченные специалисты в стиле РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:37
2022-10-01T18:37
2022-10-01T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
моссад
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в силовых структурах страны уже работают засекреченные специалисты в стиле израильской разведки "Моссад".Разведывательная служба Израиля "Моссад" занимается разведкой, проведением различных контртеррористических операций и операций под прикрытием. Деятельность службы не регулируется официально законодательством, а численность службы носит характер гостайны.На вопрос ведущего телеканала ТСН, готов ли Буданов подтвердить заявления военных экспертов о том, что на Украине уже есть люди, которые работают в стиле "Моссада", он ответил, что "это правда", однако больше деталей раскрывать не стал. При этом выразил надежду, что такие "спецназовцы" не будут использованы политическим руководством страны.Так же Буданов подтвердил, что он лично ранее занимал "засекреченный" пост. Рассказал историю из жизни, когда ему нужно было восстановить карту в банке в связи с утерей, которая была оформлена до назначения на "секретную" должность."Я сделал глупость, пришел в банк с просьбой возобновить свою карту. Предоставил документы – но это все другое лицо. Это все (засекреченная служба – ред.) и есть эта реальность", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, израиль, моссад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Моссад
Спецслужбы Киева работают в стиле "Моссада", заявили в МО Украины
Руководитель ГУР МО Украины Буданов: спецслужбы Киева работают в стиле разведки "Моссад"
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в силовых структурах страны уже работают засекреченные специалисты в стиле израильской разведки "Моссад".
Разведывательная служба Израиля
"Моссад" занимается разведкой, проведением различных контртеррористических операций и операций под прикрытием. Деятельность службы не регулируется официально законодательством, а численность службы носит характер гостайны.
На вопрос ведущего телеканала ТСН, готов ли Буданов подтвердить заявления военных экспертов о том, что на Украине уже есть люди, которые работают в стиле "Моссада", он ответил, что "это правда", однако больше деталей раскрывать не стал. При этом выразил надежду, что такие "спецназовцы" не будут использованы политическим руководством страны.
Так же Буданов подтвердил, что он лично ранее занимал "засекреченный" пост. Рассказал историю из жизни, когда ему нужно было восстановить карту в банке в связи с утерей, которая была оформлена до назначения на "секретную" должность.
"Я сделал глупость, пришел в банк с просьбой возобновить свою карту. Предоставил документы – но это все другое лицо. Это все (засекреченная служба – ред.) и есть эта реальность", - сказал он.