https://ria.ru/20221001/moskva-1820919519.html

В Москве не исключили задержки наземного транспорта из-за грозы

В Москве не исключили задержки наземного транспорта из-за грозы - РИА Новости, 01.10.2022

В Москве не исключили задержки наземного транспорта из-за грозы

Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T23:04

2022-10-01T23:04

2022-10-01T23:04

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.Как передают корреспонденты РИА Новости, в разных районах столицы идёт сильный дождь, местами с грозой.

https://ria.ru/20221001/putin-1820904792.html

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общество, москва, департамент транспорта г. москвы