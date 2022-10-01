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В Москве не исключили задержки наземного транспорта из-за грозы - РИА Новости, 01.10.2022
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В Москве не исключили задержки наземного транспорта из-за грозы
В Москве не исключили задержки наземного транспорта из-за грозы - РИА Новости, 01.10.2022
В Москве не исключили задержки наземного транспорта из-за грозы
Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T23:04
2022-10-01T23:04
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.Как передают корреспонденты РИА Новости, в разных районах столицы идёт сильный дождь, местами с грозой.
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
23:04 01.10.2022
 
В Москве не исключили задержки наземного транспорта из-за грозы

Дептранс: в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта из-за непогоды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб во время дождя в Москве
Сотрудник коммунальных служб во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальных служб во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.
Как передают корреспонденты РИА Новости, в разных районах столицы идёт сильный дождь, местами с грозой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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ОбществоМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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