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Азовское море официально стало внутренним морем России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.10.2022
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Азовское море официально стало внутренним морем России, заявили в Госдуме
Азовское море официально стало внутренним морем России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.10.2022
Азовское море официально стало внутренним морем России, заявили в Госдуме
Азовское море с вхождением в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей официально стало исключительно внутренним морем России, заявил депутат Госдумы РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:12
2022-10-01T05:17
владимир путин
россия
госдума рф
донецкая народная республика
азовское море
михаил шеремет
нато
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Азовское море с вхождением в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей официально стало исключительно внутренним морем России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Президент Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о их принятии в состав России.По его словам, это положит раз и навсегда конец планам киевской власти устроить провокации в азовском регионе, а НАТО — разместить там свою военно-морскую базу."Россия возвращает себе то, что некогда исторически принадлежало ей по праву", - подчеркнул депутат.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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владимир путин, россия, госдума рф, донецкая народная республика, азовское море, михаил шеремет, нато, общество
Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Азовское море, Михаил Шеремет, НАТО, Общество
01:12 01.10.2022 (обновлено: 05:17 01.10.2022)
 
Азовское море официально стало внутренним морем России, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Азовское море официально стало внутренним морем России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПляж на берегу Азовского моря
Пляж на берегу Азовского моря - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пляж на берегу Азовского моря. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Азовское море с вхождением в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей официально стало исключительно внутренним морем России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Президент Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о их принятии в состав России.
"Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, это положит раз и навсегда конец планам киевской власти устроить провокации в азовском регионе, а НАТО — разместить там свою военно-морскую базу.
"Россия возвращает себе то, что некогда исторически принадлежало ей по праву", - подчеркнул депутат.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Помидоры - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Владимир ПутинРоссияГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаАзовское мореМихаил ШереметНАТООбщество
 
 
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