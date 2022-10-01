https://ria.ru/20221001/more-1820783744.html

Азовское море официально стало внутренним морем России, заявили в Госдуме

Азовское море официально стало внутренним морем России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.10.2022

Азовское море официально стало внутренним морем России, заявили в Госдуме

Азовское море с вхождением в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей официально стало исключительно внутренним морем России, заявил депутат Госдумы РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:12

2022-10-01T01:12

2022-10-01T05:17

владимир путин

россия

госдума рф

донецкая народная республика

азовское море

михаил шеремет

нато

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Азовское море с вхождением в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей официально стало исключительно внутренним морем России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Президент Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о их принятии в состав России.По его словам, это положит раз и навсегда конец планам киевской власти устроить провокации в азовском регионе, а НАТО — разместить там свою военно-морскую базу."Россия возвращает себе то, что некогда исторически принадлежало ей по праву", - подчеркнул депутат.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/ovoschi-1820491204.html

россия

донецкая народная республика

азовское море

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Максим Горбачев

владимир путин, россия, госдума рф, донецкая народная республика, азовское море, михаил шеремет, нато, общество