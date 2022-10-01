https://ria.ru/20221001/mongoliya-1820830159.html

Монголия будет выдавать вид на жительство всем подавшим заявление россиянам

Монголия будет выдавать вид на жительство всем подавшим заявление россиянам - РИА Новости, 01.10.2022

Монголия будет выдавать вид на жительство всем подавшим заявление россиянам

Власти Монголии разрешили предоставлять вид на жительство всем россиянам в случае подачи ими соответствующего заявления, сообщает портал Central Asia Media со... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T12:47

2022-10-01T12:47

2022-10-01T14:41

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монголия

в мире

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ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Власти Монголии разрешили предоставлять вид на жительство всем россиянам в случае подачи ими соответствующего заявления, сообщает портал Central Asia Media со ссылкой на заявление начальника отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйна Ууганбаяра."Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление", — сказа он.Уточняется, что с 21 сентября границу через порт Алтанбулаг пересекли 6268 россиян. В период с 21 по 29 сентября 748 гражданам России продлили срок пребывания и визы в Монголии. Кроме того, более тысячи граждан получили консультации по вопросам получения вида на жительство и продления срока пребывания в этой стране.По данным СМИ, закон о правовом положении иностранцев и правилах выдачи виз Монголии позволяет продлить срок пребывания на территории страны один раз на 30 дней.

https://ria.ru/20220930/gruziya-1820516206.html

https://ria.ru/20221001/daydzhest-1820653670.html

россия

монголия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, монголия, в мире