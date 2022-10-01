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Монголия будет выдавать вид на жительство всем подавшим заявление россиянам - РИА Новости, 01.10.2022
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Монголия будет выдавать вид на жительство всем подавшим заявление россиянам
Монголия будет выдавать вид на жительство всем подавшим заявление россиянам - РИА Новости, 01.10.2022
Монголия будет выдавать вид на жительство всем подавшим заявление россиянам
Власти Монголии разрешили предоставлять вид на жительство всем россиянам в случае подачи ими соответствующего заявления, сообщает портал Central Asia Media со... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:47
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монголия
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ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Власти Монголии разрешили предоставлять вид на жительство всем россиянам в случае подачи ими соответствующего заявления, сообщает портал Central Asia Media со ссылкой на заявление начальника отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйна Ууганбаяра."Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление", — сказа он.Уточняется, что с 21 сентября границу через порт Алтанбулаг пересекли 6268 россиян. В период с 21 по 29 сентября 748 гражданам России продлили срок пребывания и визы в Монголии. Кроме того, более тысячи граждан получили консультации по вопросам получения вида на жительство и продления срока пребывания в этой стране.По данным СМИ, закон о правовом положении иностранцев и правилах выдачи виз Монголии позволяет продлить срок пребывания на территории страны один раз на 30 дней.
https://ria.ru/20220930/gruziya-1820516206.html
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россия, монголия, в мире
Россия, Монголия, В мире
12:47 01.10.2022 (обновлено: 14:41 01.10.2022)
 
Монголия будет выдавать вид на жительство всем подавшим заявление россиянам

Central Asia Media: Монголия будет выдавать ВНЖ всем подавшим заявление россиянам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Власти Монголии разрешили предоставлять вид на жительство всем россиянам в случае подачи ими соответствующего заявления, сообщает портал Central Asia Media со ссылкой на заявление начальника отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйна Ууганбаяра.
"Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление", — сказа он.
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"За один день около 160 граждан продлили свои визы на 30 дней. Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней в обе стороны. В случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории", — пояснил Ууганбаяр.
По данным СМИ, закон о правовом положении иностранцев и правилах выдачи виз Монголии позволяет продлить срок пребывания на территории страны один раз на 30 дней.
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