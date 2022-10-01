https://ria.ru/20221001/moldaviya-1820831927.html
Германия поможет Молдавии приобрести беспилотники и другую военную технику
Германия поможет Молдавии приобрести беспилотники и другую военную технику - РИА Новости, 01.10.2022
Германия поможет Молдавии приобрести беспилотники и другую военную технику
Германия поможет Кишиневу приобрести военные беспилотники, а также другую военную технику для национальной армии Молдавии, заявила в субботу на брифинге министр РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:01
2022-10-01T13:01
2022-10-01T13:01
в мире
кристина ламбрехт
германия
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кишинев
нато
евросоюз
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КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Германия поможет Кишиневу приобрести военные беспилотники, а также другую военную технику для национальной армии Молдавии, заявила в субботу на брифинге министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.Ранее глава ведомства Анатолий Носатый сообщил в СМИ, что национальная армия Молдавии насчитывает 6,5 тысячи военнослужащих и 2 тысячи гражданских, а ее военное оснащение - это старая советская техника.Власти республики заявляют о необходимости закупок вооружения для усиления оборонной способности и укрепления границ в условиях регионального кризиса. В интервью телеканалам госсекретарь минобороны Валерий Мижа сообщал, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники в рамках программы ЕС на 40 миллионов евро, что позволит удвоить оборонный бюджет страны уже в этом году."Не секрет, если я скажу, что Германия поможет Молдавии закупить военные беспилотники, а также другую военную технику для национальной армии. Подробности не сообщу: сейчас не самое подходящее время, но я вас уверяю, что мы найдем хорошие решения в этом вопросе" — заявила Ламберхт на брифинге в Кишиневе.В свою очередь глава минобороны Молдавии отметил, что Германия давно оказывает поддержку республике."Минобороны Молдавии сотрудничает с Германией на протяжении многих лет. Благодаря ее помощи были отремонтированы оружейные склады и утилизированы просроченные боеприпасы, представляющие опасность. Также молдавская армия была обеспечена транспортными средствами для перевозки боеприпасов. Благодаря МО Германии ведется подготовка ряда молдавских офицеров", - сказал министр.Власти республики неоднократно высказывались о сохранении нейтрального статуса, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике действует информационный центр альянса. Власти планируют открыть в Кишиневе офис НАТО. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.
https://ria.ru/20220707/moldaviya-1801049739.html
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в мире, кристина ламбрехт, германия, молдавия, кишинев, нато, евросоюз
В мире, Кристина Ламбрехт, Германия, Молдавия, Кишинев, НАТО, Евросоюз
Германия поможет Молдавии приобрести беспилотники и другую военную технику
Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Германия поможет Молдавии приобрести БПЛА и военную технику
КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Германия поможет Кишиневу приобрести военные беспилотники, а также другую военную технику для национальной армии Молдавии, заявила в субботу на брифинге министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
Ранее глава ведомства Анатолий Носатый сообщил в СМИ, что национальная армия Молдавии насчитывает 6,5 тысячи военнослужащих и 2 тысячи гражданских, а ее военное оснащение - это старая советская техника.
Власти республики заявляют о необходимости закупок вооружения для усиления оборонной способности и укрепления границ в условиях регионального кризиса. В интервью телеканалам госсекретарь минобороны Валерий Мижа сообщал, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники в рамках программы ЕС
на 40 миллионов евро, что позволит удвоить оборонный бюджет страны уже в этом году.
"Не секрет, если я скажу, что Германия поможет Молдавии закупить военные беспилотники, а также другую военную технику для национальной армии. Подробности не сообщу: сейчас не самое подходящее время, но я вас уверяю, что мы найдем хорошие решения в этом вопросе" — заявила Ламберхт на брифинге в Кишиневе.
В свою очередь глава минобороны Молдавии отметил, что Германия давно оказывает поддержку республике.
"Минобороны Молдавии сотрудничает с Германией на протяжении многих лет. Благодаря ее помощи были отремонтированы оружейные склады и утилизированы просроченные боеприпасы, представляющие опасность. Также молдавская армия была обеспечена транспортными средствами для перевозки боеприпасов. Благодаря МО Германии ведется подготовка ряда молдавских офицеров", - сказал министр.
Власти республики неоднократно высказывались о сохранении нейтрального статуса, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО
в рамках индивидуального плана партнерства. В республике действует информационный центр альянса. Власти планируют открыть в Кишиневе офис НАТО. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.