Газ в Молдавию поступает в штатном режиме, заявил глава "Молдовагаз"
Глава "Молдовагаз" Чебан: природный газ в Молдавию поступает в штатном режиме
© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Поставки природного газа в Молдавию идут в штатном режиме, заявил в субботу глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что "Газпром" в октябре сократит на 30% объем поставок газа в республику для обоих берегов Днестра.
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Контракт "Газпрома" с предприятием "Молдовагаз" предусматривает наличие двух формул расчета цены. С апреля по сентябрь стоимость газа складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март - 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% - уже на среднюю цену газа.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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