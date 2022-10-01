https://ria.ru/20221001/moldaviya-1820811727.html

Газ в Молдавию поступает в штатном режиме, заявил глава "Молдовагаз"

Газ в Молдавию поступает в штатном режиме, заявил глава "Молдовагаз" - РИА Новости, 01.10.2022

Газ в Молдавию поступает в штатном режиме, заявил глава "Молдовагаз"

Поставки природного газа в Молдавию идут в штатном режиме, заявил в субботу глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T10:23

2022-10-01T10:23

2022-10-01T10:23

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КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Поставки природного газа в Молдавию идут в штатном режиме, заявил в субботу глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что "Газпром" в октябре сократит на 30% объем поставок газа в республику для обоих берегов Днестра."Поставки природного газа в Молдавию, суточным объемом в 5,7 миллиона кубов, идут в штатном режиме. По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 доллар США за тысячу кубометров", - написал Чебан в своем Telegram-канале.Контракт "Газпрома" с предприятием "Молдовагаз" предусматривает наличие двух формул расчета цены. С апреля по сентябрь стоимость газа складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март - 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% - уже на среднюю цену газа.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220923/moldaviya-1818878707.html

https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html

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экономика, молдавия, сша, молдовагаз, газпром, telegram (приложение), жкх