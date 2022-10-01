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В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков - РИА Новости, 01.10.2022
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В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков
В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков - РИА Новости, 01.10.2022
В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков
Боевики напали на базу миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) на востоке страны, в результате погиб миротворец, говорится в... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T19:42
2022-10-01T19:42
в мире
оон
демократическая республика конго
происшествия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Боевики напали на базу миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) на востоке страны, в результате погиб миротворец, говорится в заявлении миссии.Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером в пятницу. Боевики напали на базу миссии в районе Минамбве в провинции Южное Киву."Во время этого нападения боевики убили миротворца, приблизившись к базе после того, как сообщили МООНСДРК о готовности сдаться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии.Миссия осудила атаку боевиков и напомнила, что нападения на миротворцев ООН могут считаться военным преступлением.МООНСДРК - самая крупная миссия ООН в мире, насчитывающая не менее 14 тысяч миротворцев.
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в мире, оон, демократическая республика конго, происшествия
В мире, ООН, Демократическая Республика Конго, Происшествия
19:42 01.10.2022
 
В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков

Миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков на базу миссии в ДР Конго

© Flickr / United Nations PhotoШлем и бронежилеты миротворцев ООН
Шлем и бронежилеты миротворцев ООН - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Flickr / United Nations Photo
Шлем и бронежилеты миротворцев ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Боевики напали на базу миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) на востоке страны, в результате погиб миротворец, говорится в заявлении миссии.
Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером в пятницу. Боевики напали на базу миссии в районе Минамбве в провинции Южное Киву.
"Во время этого нападения боевики убили миротворца, приблизившись к базе после того, как сообщили МООНСДРК о готовности сдаться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии.
Миссия осудила атаку боевиков и напомнила, что нападения на миротворцев ООН могут считаться военным преступлением.
МООНСДРК - самая крупная миссия ООН в мире, насчитывающая не менее 14 тысяч миротворцев.
Пресс-секретарь миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК) Матиас Гиллман - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 12:55
ДР Конго потребовала, чтобы пресс-секретарь миссии ООН покинул страну
 
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