https://ria.ru/20221001/mirotvorets-1820897626.html

В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков

В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков - РИА Новости, 01.10.2022

В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков

Боевики напали на базу миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) на востоке страны, в результате погиб миротворец, говорится в... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T19:42

2022-10-01T19:42

2022-10-01T19:42

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демократическая республика конго

происшествия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Боевики напали на базу миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) на востоке страны, в результате погиб миротворец, говорится в заявлении миссии.Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером в пятницу. Боевики напали на базу миссии в районе Минамбве в провинции Южное Киву."Во время этого нападения боевики убили миротворца, приблизившись к базе после того, как сообщили МООНСДРК о готовности сдаться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии.Миссия осудила атаку боевиков и напомнила, что нападения на миротворцев ООН могут считаться военным преступлением.МООНСДРК - самая крупная миссия ООН в мире, насчитывающая не менее 14 тысяч миротворцев.

https://ria.ru/20220803/kongo-1806900918.html

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в мире, оон, демократическая республика конго, происшествия