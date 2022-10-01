https://ria.ru/20221001/mirotvorets-1820897626.html
В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков
В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков - РИА Новости, 01.10.2022
В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков
Боевики напали на базу миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) на востоке страны, в результате погиб миротворец, говорится в... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T19:42
2022-10-01T19:42
2022-10-01T19:42
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Боевики напали на базу миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) на востоке страны, в результате погиб миротворец, говорится в заявлении миссии.Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером в пятницу. Боевики напали на базу миссии в районе Минамбве в провинции Южное Киву."Во время этого нападения боевики убили миротворца, приблизившись к базе после того, как сообщили МООНСДРК о готовности сдаться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии.Миссия осудила атаку боевиков и напомнила, что нападения на миротворцев ООН могут считаться военным преступлением.МООНСДРК - самая крупная миссия ООН в мире, насчитывающая не менее 14 тысяч миротворцев.
https://ria.ru/20220803/kongo-1806900918.html
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в мире, оон, демократическая республика конго, происшествия
В мире, ООН, Демократическая Республика Конго, Происшествия
В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков
Миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков на базу миссии в ДР Конго