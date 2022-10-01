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Милонов рассказал, когда вновь отправится в Донбасс - РИА Новости, 01.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/milonov-1820916918.html
Милонов рассказал, когда вновь отправится в Донбасс
Милонов рассказал, когда вновь отправится в Донбасс - РИА Новости, 01.10.2022
Милонов рассказал, когда вновь отправится в Донбасс
Депутат от "Единой России" Виталий Милонов рассказал РИА Новости, почему приехал на послание президента, и когда вновь отправится в Донбасс. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:39
2022-10-01T22:39
специальная военная операция на украине
политика
виталий милонов
адам делимханов
донбасс
москва
госдума рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Виталий Милонов рассказал РИА Новости, почему приехал на послание президента, и когда вновь отправится в Донбасс."Так удивился, увидев сообщения (где говорилось о приезде в Москву - ред.)... На послание президента приехал не только я, но еще и (первый замглавы комитета по безопасности Госдумы - ред.) Адам Делимханов… В понедельник я должен проголосовать в ГД, а потом сразу уезжаю в Донбасс. Сейчас решается вопрос о том, чтобы мы могли находиться там", - сообщил Милонов.
https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818847575.html
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политика, виталий милонов, адам делимханов, донбасс, москва, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Виталий Милонов, Адам Делимханов, Донбасс, Москва, Госдума РФ
22:39 01.10.2022
 
Милонов рассказал, когда вновь отправится в Донбасс

Депутат Милонов рассказал, что вновь отправится в Донбасс после голосования в Госдуме

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкДепутат Виталий Милонов
Депутат Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Виталий Милонов рассказал РИА Новости, почему приехал на послание президента, и когда вновь отправится в Донбасс.
"Так удивился, увидев сообщения (где говорилось о приезде в Москву - ред.)... На послание президента приехал не только я, но еще и (первый замглавы комитета по безопасности Госдумы - ред.) Адам Делимханов… В понедельник я должен проголосовать в ГД, а потом сразу уезжаю в Донбасс. Сейчас решается вопрос о том, чтобы мы могли находиться там", - сообщил Милонов.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВиталий МилоновАдам ДелимхановДонбассМоскваГосдума РФ
 
 
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