https://ria.ru/20221001/milonov-1820916918.html

Милонов рассказал, когда вновь отправится в Донбасс

Милонов рассказал, когда вновь отправится в Донбасс - РИА Новости, 01.10.2022

Милонов рассказал, когда вновь отправится в Донбасс

Депутат от "Единой России" Виталий Милонов рассказал РИА Новости, почему приехал на послание президента, и когда вновь отправится в Донбасс. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T22:39

2022-10-01T22:39

2022-10-01T22:39

специальная военная операция на украине

политика

виталий милонов

адам делимханов

донбасс

москва

госдума рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Виталий Милонов рассказал РИА Новости, почему приехал на послание президента, и когда вновь отправится в Донбасс."Так удивился, увидев сообщения (где говорилось о приезде в Москву - ред.)... На послание президента приехал не только я, но еще и (первый замглавы комитета по безопасности Госдумы - ред.) Адам Делимханов… В понедельник я должен проголосовать в ГД, а потом сразу уезжаю в Донбасс. Сейчас решается вопрос о том, чтобы мы могли находиться там", - сообщил Милонов.

https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818847575.html

донбасс

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политика, виталий милонов, адам делимханов, донбасс, москва, госдума рф