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Движение поездов на Филевской линии московского метро вошло в график - РИА Новости, 01.10.2022
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Движение поездов на Филевской линии московского метро вошло в график
Движение поездов на Филевской линии московского метро вошло в график - РИА Новости, 01.10.2022
Движение поездов на Филевской линии московского метро вошло в график
Поезда голубой ветки метро Москвы прибывают в соответствии с графиком, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:43
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москва
метро
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Поезда голубой ветки метро Москвы прибывают в соответствии с графиком, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что поезда голубой ветки метро Москвы едут с увеличенным интервалом из-за проверки состава."Движение на Филевской линии (4) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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москва, метро
Москва, Метро
14:43 01.10.2022
 
Движение поездов на Филевской линии московского метро вошло в график

Столичный дептранс: поезда Филевской линии метро прибывают в соответствии с графиком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Метрополитен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Поезда голубой ветки метро Москвы прибывают в соответствии с графиком, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что поезда голубой ветки метро Москвы едут с увеличенным интервалом из-за проверки состава.
"Движение на Филевской линии (4) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
Пассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
00:53
Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и области выросла
 
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