https://ria.ru/20221001/metro-1820844766.html

Движение поездов на Филевской линии московского метро вошло в график

Движение поездов на Филевской линии московского метро вошло в график - РИА Новости, 01.10.2022

Движение поездов на Филевской линии московского метро вошло в график

Поезда голубой ветки метро Москвы прибывают в соответствии с графиком, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:43

2022-10-01T14:43

2022-10-01T14:43

москва

метро

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Поезда голубой ветки метро Москвы прибывают в соответствии с графиком, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что поезда голубой ветки метро Москвы едут с увеличенным интервалом из-за проверки состава."Движение на Филевской линии (4) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221001/proezd-1820782116.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, метро