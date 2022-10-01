https://ria.ru/20221001/metro-1820844766.html
Движение поездов на Филевской линии московского метро вошло в график
Движение поездов на Филевской линии московского метро вошло в график - РИА Новости, 01.10.2022
Движение поездов на Филевской линии московского метро вошло в график
Поезда голубой ветки метро Москвы прибывают в соответствии с графиком, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:43
2022-10-01T14:43
2022-10-01T14:43
москва
метро
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Поезда голубой ветки метро Москвы прибывают в соответствии с графиком, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что поезда голубой ветки метро Москвы едут с увеличенным интервалом из-за проверки состава."Движение на Филевской линии (4) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221001/proezd-1820782116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, метро
Движение поездов на Филевской линии московского метро вошло в график
Столичный дептранс: поезда Филевской линии метро прибывают в соответствии с графиком