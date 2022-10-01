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На голубой ветке московского метро увеличили интервал движения поездов - РИА Новости, 01.10.2022
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На голубой ветке московского метро увеличили интервал движения поездов
На голубой ветке московского метро увеличили интервал движения поездов - РИА Новости, 01.10.2022
На голубой ветке московского метро увеличили интервал движения поездов
Поезда на голубой ветке метро Москвы едут с увеличенными интервалами из-за проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:10
2022-10-01T12:10
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Поезда на голубой ветке метро Москвы едут с увеличенными интервалами из-за проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На центральном участке Филевской линии (4) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении.Позже столичный департамент транспорта сообщил, что движение на голубой ветке метро вводится в график.
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москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
12:10 01.10.2022
 
На голубой ветке московского метро увеличили интервал движения поездов

Поезда голубой ветки метро Москвы едут с увеличенным интервалом из-за проверки состава

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажир в вагоне поезда московского метрополитена
Пассажир в вагоне поезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажир в вагоне поезда московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Поезда на голубой ветке метро Москвы едут с увеличенными интервалами из-за проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На центральном участке Филевской линии (4) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении.
Позже столичный департамент транспорта сообщил, что движение на голубой ветке метро вводится в график.
Пассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
00:53
Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и области выросла
 
МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
 
 
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