https://ria.ru/20221001/metro-1820826133.html

На голубой ветке московского метро увеличили интервал движения поездов

На голубой ветке московского метро увеличили интервал движения поездов - РИА Новости, 01.10.2022

На голубой ветке московского метро увеличили интервал движения поездов

Поезда на голубой ветке метро Москвы едут с увеличенными интервалами из-за проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T12:10

2022-10-01T12:10

2022-10-01T12:10

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Поезда на голубой ветке метро Москвы едут с увеличенными интервалами из-за проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На центральном участке Филевской линии (4) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении.Позже столичный департамент транспорта сообщил, что движение на голубой ветке метро вводится в график.

https://ria.ru/20221001/proezd-1820782116.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московский метрополитен, происшествия