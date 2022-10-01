https://ria.ru/20221001/metro-1820826133.html
На голубой ветке московского метро увеличили интервал движения поездов
На голубой ветке московского метро увеличили интервал движения поездов - РИА Новости, 01.10.2022
На голубой ветке московского метро увеличили интервал движения поездов
Поезда на голубой ветке метро Москвы едут с увеличенными интервалами из-за проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:10
2022-10-01T12:10
2022-10-01T12:10
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Поезда на голубой ветке метро Москвы едут с увеличенными интервалами из-за проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На центральном участке Филевской линии (4) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении.Позже столичный департамент транспорта сообщил, что движение на голубой ветке метро вводится в график.
https://ria.ru/20221001/proezd-1820782116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
На голубой ветке московского метро увеличили интервал движения поездов
Поезда голубой ветки метро Москвы едут с увеличенным интервалом из-за проверки состава