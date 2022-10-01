02:28 01.10.2022 (обновлено: 02:37 01.10.2022)
Небензя: Запад считает ЧП на "Северных потоках" местью России за Украину
Постпред при ООН Небензя: Запад считает ЧП на "Северных потоках" местью России за Украину
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ООН, 1 окт – РИА Новости. Страны Запада считают атаку на газопроводы "Северный поток" как месть за действия России на Украине, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.
Он отметил, что до выступления американского постпреда Линды Томас-Гринфилд российская сторона не увязывала диверсию с ситуацией вокруг Украины.
"Теперь мы видим, что наши западные коллеги воспринимают эту диверсию, кто бы ее ни совершил, как своего рода месть за действия России на Украине", - сказал Небензя.
Заявление американской стороны, отметил он, сужает круг подозреваемых и поможет в расследовании.
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Президент России Владимир Путин в пятницу в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.