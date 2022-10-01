https://ria.ru/20221001/mest-1820786775.html

Небензя: Запад считает ЧП на "Северных потоках" местью России за Украину

Небензя: Запад считает ЧП на "Северных потоках" местью России за Украину - РИА Новости, 01.10.2022

Небензя: Запад считает ЧП на "Северных потоках" местью России за Украину

Страны Запада считают атаку на газопроводы "Северный поток" как месть за действия России на Украине, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T02:28

2022-10-01T02:28

2022-10-01T02:37

в мире

василий небензя

россия

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оон

северный поток

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ООН, 1 окт – РИА Новости. Страны Запада считают атаку на газопроводы "Северный поток" как месть за действия России на Украине, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.Он отметил, что до выступления американского постпреда Линды Томас-Гринфилд российская сторона не увязывала диверсию с ситуацией вокруг Украины. Заявление американской стороны, отметил он, сужает круг подозреваемых и поможет в расследовании.В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Президент России Владимир Путин в пятницу в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820782868.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, василий небензя, россия, украина, дания, совет безопасности оон, оон, северный поток