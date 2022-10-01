"Известный фашист". Немцев взбесило обращение экс-посла Украины к Берлину
Читатели Die Welt раскритиковали призыв экс-посла Украины Мельника поставить танки Киеву
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt возмутил призыв экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника отправить Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки.
Ранее украинский чиновник заявил, что Германия должна "поставить все на военную карту" и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружения, включая танки "Леопард".
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Многие пользователи раскритиковали резкие слова Мельника, напомнив ему о нежелании Берлина быть втянутым в полномасштабный конфликт с Москвой.
"Какой же разжигатель войны! Должны ли мы еще сильнее втягиваться в этот кризис? Германия может помогать другим государствам только в том случае, если эта помощь положительно влияет и на нее. Я беспокоюсь, что прямо сейчас мы занимаемся самоуничтожением сразу по всем фронтам", — написал комментатор.
"Военная риторика вызывает у меня отвращение! Таких людей нужно отправлять на передовую!" — поддержал его второй.
"У этого человека мания величия. Федеральное правительство должно дистанцироваться от Украины", — подчеркнул юзер.
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"Он будет выступать, пока не добьется наступления конца света. Какой же все-таки ненормальный", — посетовал другой.
"Мельник и Зеленский радовались бы, если бы Германия оказалась в самом пекле конфликта. Они постоянно всех провоцируют, а потом первые прячутся за чужими спинами. Опасное нездоровое поведение!" — возмутился читатель.
"Мельник — известный фашист и поклонник Бандеры. Он просто хочет втянуть всех в кризис, который касается только Украины", — резюмировал еще один пользователь.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не собирается передавать танки Киеву, потому что это может привести к эскалации напряженности между Россией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен своими некорректными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее был специальным представителем правительства по политике международных санкций.
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