https://ria.ru/20221001/melitopol-1820915953.html
В Мелитополе сработала ПВО
В Мелитополе сработала ПВО - РИА Новости, 01.10.2022
В Мелитополе сработала ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем, прозвучали три взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:26
2022-10-01T22:26
2022-10-01T22:26
специальная военная операция на украине
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем, прозвучали три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.Вечером в субботу, около 22.00 мск, в небе над Мелитополем раздались три взрыва, предварительно, сработала система ПВО.
https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820914077.html
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мелитополь
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь
В Мелитополе сработала ПВО
ПВО сработало над Мелитополем, прозвучали 3 взрыва