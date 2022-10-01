https://ria.ru/20221001/melitopol-1820915953.html

В Мелитополе сработала ПВО

В Мелитополе сработала ПВО - РИА Новости, 01.10.2022

В Мелитополе сработала ПВО

Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем, прозвучали три взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T22:26

2022-10-01T22:26

2022-10-01T22:26

специальная военная операция на украине

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем, прозвучали три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.Вечером в субботу, около 22.00 мск, в небе над Мелитополем раздались три взрыва, предварительно, сработала система ПВО.

https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820914077.html

мелитополь

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мелитополь