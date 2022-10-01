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Суд в США оправдал матроса, обвиненного в пожаре на военном корабле - РИА Новости, 01.10.2022
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Суд в США оправдал матроса, обвиненного в пожаре на военном корабле
Суд в США оправдал матроса, обвиненного в пожаре на военном корабле - РИА Новости, 01.10.2022
Суд в США оправдал матроса, обвиненного в пожаре на военном корабле
Военный суд в США оправдал матроса Райана Мейса, обвиненного в поджоге корабля американских ВМС Bonhomme Richard в 2020 году, который привел к ущербу на 1,2... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T05:23
2022-10-01T05:25
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военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Военный суд в США оправдал матроса Райана Мейса, обвиненного в поджоге корабля американских ВМС Bonhomme Richard в 2020 году, который привел к ущербу на 1,2 миллиарда долларов, сообщили в Третьем флоте страны.Отмечается, что в рамках проведенного расследования не удалось установить физических доказательств целенаправленного поджога корабля со стороны Мейса. Кроме того, отчет военных установил наличие ошибок и неточностей в координации, коммуникациях и противопожарной подготовке, а также в поддержании оборудования и общем командовании, которые могли предотвратить возгорание и пожар.Возгорание на Bonhomme Richard произошло 12 июля 2020 года. Экипаж корабля составлял около тысячи человек, а на борту на момент пожара находились около 160 моряков. В ходе тушения от дыма и высокой температуры легко пострадали почти 60 пожарных и моряков. Пожар удалось потушить только спустя четыре дня. Позже СМИ сообщали, что, по версии следователей, причиной инцидента мог стать поджог.В декабре 2020 года ВМС США сообщили, что универсальный десантный корабль Bonhomme Richard (LHD 6) ВМС США будет списан из-за значительных повреждений, полученных в результате пожара в июле.Газета San Diego Union-Tribune писала со ссылкой на военно-морские силы, что моряку в Сан-Диего были предъявлены обвинения. По данным газеты, адвокат мужчины заявлял, что его клиент отрицает ответственность за пожар. Газета New York Times сообщала со ссылкой на документы расследования, что обвиняемый в поджоге американский моряк "ненавидел" ВМС США.
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в мире, сша, военно-морские силы сша
В мире, США, Военно-морские силы США
05:23 01.10.2022 (обновлено: 05:25 01.10.2022)
 
Суд в США оправдал матроса, обвиненного в пожаре на военном корабле

Суд в США оправдал матроса, обвиненного в пожаре на военном корабле Bonhomme Richard

© РИА Новости / Тихоокеанский флот ВМС США / Перейти в медиабанкПожар на десантном корабле USS Bonhomme Richard на военно-морской базе Сан-Диего
Пожар на десантном корабле USS Bonhomme Richard на военно-морской базе Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Тихоокеанский флот ВМС США
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Пожар на десантном корабле USS Bonhomme Richard на военно-морской базе Сан-Диего. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Военный суд в США оправдал матроса Райана Мейса, обвиненного в поджоге корабля американских ВМС Bonhomme Richard в 2020 году, который привел к ущербу на 1,2 миллиарда долларов, сообщили в Третьем флоте страны.
"Матрос-рекрут Мейс были признан невиновным в обвинениях о предумышленном нанесении вреда кораблю и поджоге", - сообщил представитель Третьего флота США телеканалу CBS.
Отмечается, что в рамках проведенного расследования не удалось установить физических доказательств целенаправленного поджога корабля со стороны Мейса. Кроме того, отчет военных установил наличие ошибок и неточностей в координации, коммуникациях и противопожарной подготовке, а также в поддержании оборудования и общем командовании, которые могли предотвратить возгорание и пожар.
Возгорание на Bonhomme Richard произошло 12 июля 2020 года. Экипаж корабля составлял около тысячи человек, а на борту на момент пожара находились около 160 моряков. В ходе тушения от дыма и высокой температуры легко пострадали почти 60 пожарных и моряков. Пожар удалось потушить только спустя четыре дня. Позже СМИ сообщали, что, по версии следователей, причиной инцидента мог стать поджог.
В декабре 2020 года ВМС США сообщили, что универсальный десантный корабль Bonhomme Richard (LHD 6) ВМС США будет списан из-за значительных повреждений, полученных в результате пожара в июле.
Газета San Diego Union-Tribune писала со ссылкой на военно-морские силы, что моряку в Сан-Диего были предъявлены обвинения. По данным газеты, адвокат мужчины заявлял, что его клиент отрицает ответственность за пожар. Газета New York Times сообщала со ссылкой на документы расследования, что обвиняемый в поджоге американский моряк "ненавидел" ВМС США.
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