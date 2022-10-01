https://ria.ru/20221001/matros-1820792157.html

Суд в США оправдал матроса, обвиненного в пожаре на военном корабле

Суд в США оправдал матроса, обвиненного в пожаре на военном корабле - РИА Новости, 01.10.2022

Суд в США оправдал матроса, обвиненного в пожаре на военном корабле

Военный суд в США оправдал матроса Райана Мейса, обвиненного в поджоге корабля американских ВМС Bonhomme Richard в 2020 году, который привел к ущербу на 1,2... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T05:23

2022-10-01T05:23

2022-10-01T05:25

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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Военный суд в США оправдал матроса Райана Мейса, обвиненного в поджоге корабля американских ВМС Bonhomme Richard в 2020 году, который привел к ущербу на 1,2 миллиарда долларов, сообщили в Третьем флоте страны.Отмечается, что в рамках проведенного расследования не удалось установить физических доказательств целенаправленного поджога корабля со стороны Мейса. Кроме того, отчет военных установил наличие ошибок и неточностей в координации, коммуникациях и противопожарной подготовке, а также в поддержании оборудования и общем командовании, которые могли предотвратить возгорание и пожар.Возгорание на Bonhomme Richard произошло 12 июля 2020 года. Экипаж корабля составлял около тысячи человек, а на борту на момент пожара находились около 160 моряков. В ходе тушения от дыма и высокой температуры легко пострадали почти 60 пожарных и моряков. Пожар удалось потушить только спустя четыре дня. Позже СМИ сообщали, что, по версии следователей, причиной инцидента мог стать поджог.В декабре 2020 года ВМС США сообщили, что универсальный десантный корабль Bonhomme Richard (LHD 6) ВМС США будет списан из-за значительных повреждений, полученных в результате пожара в июле.Газета San Diego Union-Tribune писала со ссылкой на военно-морские силы, что моряку в Сан-Диего были предъявлены обвинения. По данным газеты, адвокат мужчины заявлял, что его клиент отрицает ответственность за пожар. Газета New York Times сообщала со ссылкой на документы расследования, что обвиняемый в поджоге американский моряк "ненавидел" ВМС США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, военно-морские силы сша