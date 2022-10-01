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Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела в Макеевке - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/makeevka-1820854731.html
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела в Макеевке
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела в Макеевке - РИА Новости, 01.10.2022
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела в Макеевке
Два мирных жителя ранены в результате обстрела Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:57
2022-10-01T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Червоногвардейскому району города. По улице Уборевича ранены мужчина 1963 года рождения и женщина 1965 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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макеевка
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Telegram (приложение)
15:57 01.10.2022 (обновлено: 16:00 01.10.2022)
 
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела в Макеевке

В ДНР сообщили о двух пострадавших в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по Червоногвардейскому району города. По улице Уборевича ранены мужчина 1963 года рождения и женщина 1965 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Осколки снаряда украинской РСЗО Град в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
13:00Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаTelegram (приложение)
 
 
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