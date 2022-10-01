https://ria.ru/20221001/makeevka-1820854731.html

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела в Макеевке

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела в Макеевке - РИА Новости, 01.10.2022

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела в Макеевке

Два мирных жителя ранены в результате обстрела Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:57

2022-10-01T15:57

2022-10-01T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Червоногвардейскому району города. По улице Уборевича ранены мужчина 1963 года рождения и женщина 1965 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221001/donbass-1820831663.html

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, макеевка, донецкая народная республика, telegram (приложение)