https://ria.ru/20221001/livan-1820917879.html

Источник: Ливан склонен принять предложение США по Израилю

Источник: Ливан склонен принять предложение США по Израилю - РИА Новости, 02.10.2022

Источник: Ливан склонен принять предложение США по Израилю

Ливан склонен принять предложение от американских посредников относительно демаркации морской границы с Израилем, которое включает в себя признание Израилем... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-01T22:53

2022-10-01T22:53

2022-10-02T09:53

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ДОХА, 1 окт — РИА Новости. Ливан склонен принять предложение от американских посредников относительно демаркации морской границы с Израилем, которое включает в себя признание Израилем спорного месторождения Кана и отделяет морскую демаркацию от сухопутной границы, сообщили в субботу РИА Новости ливанские источники.По их словам, предстоящая встреча президента, премьера и спикера парламента Ливана состоится в президентском дворце в понедельник, 3 октября, в присутствии ливанских военных экспертов, чтобы обсудить американское предложение и объявить связанную с ним официальную позицию Ливана.Как рассказали источники, американские посредники сообщили Ливану, что израильское мини-правительство соберется в следующий понедельник, чтобы объявить о своем одобрении американского предложения".В субботу президент Ливана Мишель Аун получил от посла США в Бейруте Дороти Шей полученный через американского посредника официальный ответ властей Израиля по поводу ливанских предложений относительно демаркации общей морской границы, включая спорные моменты разделения пограничных морских месторождений газа. После этого он провел переговоры с ливанским премьером Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри, указав на необходимость как можно быстрее дать ответ Ливана. Посол США также провела в субботу переговоры со спикером ливанского парламента, представляющим шиитские политические силы страны, после чего, по информации телеканала MTV, она отметила "позитивную реакцию ливанской стороны в ответ на письмо о разделе морских границ с Израилем".

https://ria.ru/20220801/livan-1806545893.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, мишель аун, наджиб микати, ливан, израиль, сша