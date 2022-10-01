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РПЦ скоро получит обращение властей Латвии о церковной автокефалии - РИА Новости, 01.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221001/latviya-1820876873.html
РПЦ скоро получит обращение властей Латвии о церковной автокефалии
РПЦ скоро получит обращение властей Латвии о церковной автокефалии - РИА Новости, 01.10.2022
РПЦ скоро получит обращение властей Латвии о церковной автокефалии
Отдел внешних церковных связей Московского патриархата вскоре получит обращение министра юстиции Латвии об автокефалии, заявил председатель отдела митрополит... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:32
2022-10-01T17:33
религия
янис борданс
николай балашов
эгилс левитс
латвия
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Отдел внешних церковных связей Московского патриархата вскоре получит обращение министра юстиции Латвии об автокефалии, заявил председатель отдела митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк)."На днях в отдел внешних церковных связей должно поступить обращение от министерства юстиции Латвии с требованием предоставить латвийской церкви автокефалию. Пока такого обращения не поступало. Но если оно поступит – это поставит нас в неудобное положение: автокефалия ведь дается просителю. Не думаю, что министерство юстиции нуждается в томосе, свидетельствующем о том, что это министерство независимо от Московского патриархата", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Ранее СМИ со ссылкой на латвийское национальное информационное агентство LETA сообщили, что правительство Латвии уполномочило министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени государства патриарху Кириллу с просьбой о выдаче томоса (церковного документа) об объявлении автокефалии Латвийской православной церкви. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов после этого сказал РИА Новости, что такое обращение не будет легитимным, так как минюст не уполномочен на переговоры о вопросах церковного права.ЛПЦ – это автономная церковь в составе Московского патриархата, которая, по уставу Русской православной церкви, управляется ее предстоятелем митрополитом Рижским и всея Латвии, а также ее собственным синодом. Автономия была предоставлена ей в 1992 году томосом патриарха Московского и всея Руси Алексия II.Президент Латвии Эгилс Левитс 5 сентября внес в парламент поправки к закону о ЛПЦ, в соответствии с которыми "признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви". По его мнению, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности. Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки 8 сентября. В РПЦ это решение назвали "безумным антиконституционным вторжением" светского государства в дела церкви.
https://ria.ru/20220908/avtokefaliya-1815532984.html
https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html
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янис борданс, николай балашов, эгилс левитс, латвия, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Янис Борданс, Николай Балашов, Эгилс Левитс, Латвия, Русская православная церковь, Московский Патриархат
17:32 01.10.2022 (обновлено: 17:33 01.10.2022)
 
РПЦ скоро получит обращение властей Латвии о церковной автокефалии

Отдел внешних церковных связей РПЦ сообщил об обращении властей Латвии об автокефалии

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге
Рижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Отдел внешних церковных связей Московского патриархата вскоре получит обращение министра юстиции Латвии об автокефалии, заявил председатель отдела митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
"На днях в отдел внешних церковных связей должно поступить обращение от министерства юстиции Латвии с требованием предоставить латвийской церкви автокефалию. Пока такого обращения не поступало. Но если оно поступит – это поставит нас в неудобное положение: автокефалия ведь дается просителю. Не думаю, что министерство юстиции нуждается в томосе, свидетельствующем о том, что это министерство независимо от Московского патриархата", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Рижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 21:42Религия
В РПЦ назвали безумным вторжением объявление Латвией автокефалии ЛПЦ
Ранее СМИ со ссылкой на латвийское национальное информационное агентство LETA сообщили, что правительство Латвии уполномочило министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени государства патриарху Кириллу с просьбой о выдаче томоса (церковного документа) об объявлении автокефалии Латвийской православной церкви. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов после этого сказал РИА Новости, что такое обращение не будет легитимным, так как минюст не уполномочен на переговоры о вопросах церковного права.
ЛПЦ – это автономная церковь в составе Московского патриархата, которая, по уставу Русской православной церкви, управляется ее предстоятелем митрополитом Рижским и всея Латвии, а также ее собственным синодом. Автономия была предоставлена ей в 1992 году томосом патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Президент Латвии Эгилс Левитс 5 сентября внес в парламент поправки к закону о ЛПЦ, в соответствии с которыми "признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви". По его мнению, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности. Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки 8 сентября. В РПЦ это решение назвали "безумным антиконституционным вторжением" светского государства в дела церкви.
Заседание сейма Латвии, 8 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 08:00Религия
"Власти перешли черту". Что стоит за "независимостью" церкви в Латвии
 
РелигияЯнис БордансНиколай БалашовЭгилс ЛевитсЛатвияРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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