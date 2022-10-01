https://ria.ru/20221001/latviya-1820876873.html

РПЦ скоро получит обращение властей Латвии о церковной автокефалии

РПЦ скоро получит обращение властей Латвии о церковной автокефалии - РИА Новости, 01.10.2022

РПЦ скоро получит обращение властей Латвии о церковной автокефалии

Отдел внешних церковных связей Московского патриархата вскоре получит обращение министра юстиции Латвии об автокефалии, заявил председатель отдела митрополит... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:32

2022-10-01T17:32

2022-10-01T17:33

религия

янис борданс

николай балашов

эгилс левитс

латвия

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Отдел внешних церковных связей Московского патриархата вскоре получит обращение министра юстиции Латвии об автокефалии, заявил председатель отдела митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк)."На днях в отдел внешних церковных связей должно поступить обращение от министерства юстиции Латвии с требованием предоставить латвийской церкви автокефалию. Пока такого обращения не поступало. Но если оно поступит – это поставит нас в неудобное положение: автокефалия ведь дается просителю. Не думаю, что министерство юстиции нуждается в томосе, свидетельствующем о том, что это министерство независимо от Московского патриархата", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Ранее СМИ со ссылкой на латвийское национальное информационное агентство LETA сообщили, что правительство Латвии уполномочило министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени государства патриарху Кириллу с просьбой о выдаче томоса (церковного документа) об объявлении автокефалии Латвийской православной церкви. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов после этого сказал РИА Новости, что такое обращение не будет легитимным, так как минюст не уполномочен на переговоры о вопросах церковного права.ЛПЦ – это автономная церковь в составе Московского патриархата, которая, по уставу Русской православной церкви, управляется ее предстоятелем митрополитом Рижским и всея Латвии, а также ее собственным синодом. Автономия была предоставлена ей в 1992 году томосом патриарха Московского и всея Руси Алексия II.Президент Латвии Эгилс Левитс 5 сентября внес в парламент поправки к закону о ЛПЦ, в соответствии с которыми "признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви". По его мнению, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности. Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки 8 сентября. В РПЦ это решение назвали "безумным антиконституционным вторжением" светского государства в дела церкви.

https://ria.ru/20220908/avtokefaliya-1815532984.html

https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html

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янис борданс, николай балашов, эгилс левитс, латвия, русская православная церковь, московский патриархат