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Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2022
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Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана, пишут СМИ
Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2022
Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана, пишут СМИ
Иран возобновил в субботу бомбардировки столицы Курдистана Эрбиль, сообщил источник в силах безопасности информационному агентству Shafaq. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T21:32
2022-10-01T21:32
в мире
мустафа аль-каземи
иран
иракский курдистан
ирак
лига арабских государств
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ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Иран возобновил в субботу бомбардировки столицы Курдистана Эрбиль, сообщил источник в силах безопасности информационному агентству Shafaq."Бомбардировка была нацелена на район Симилан в этом районе. Обстрел обошелся без жертв, но бомбежки повторяются", - добавил он.Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Каземи провел заседание правительственного совета по национальной безопасности, во время которого участники осудили иранские бомбардировки, причинившие большой ущерб. Они заявили о "неприятии попыток использовать Ирак в качестве арены для сведения счетов".Участники заседания рекомендовали правительству "устранить все, что противоречит принципу добрососедства, в который верит Ирак и которого он придерживается в отношениях со своими соседями, а также решать связанные с безопасностью вызовы по дипломатическим каналам и на основе совместного сотрудничества в области безопасности".Иранские ВС уже неделю продолжают артиллерийские обстрелы ряда областей на территории курдского автономного района на севере Ирака. В пострадавших районах продолжается разбор завалов на месте разрушенных зданий, есть пропавшие без вести.Ранее в среду источник в иракских органах безопасности заявил РИА Новости, что иранские ВС использовали артиллерию и заминированные беспилотники для нанесения ударов по ряду районов Иракского Курдистана, в том числе по объектам "Партии свободы Курдистана" в округе Куйсанджак провинции Эрбиль. При обстрелах погибли четыре активиста партии, еще более 20 пострадали.По данным Управления по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана, в результате нападений погибли не менее 13 человек, 58 получили ранения, большинство из них - мирные жители.МИД Ирака в четверг вручил послу Ирана ноту протеста в связи с непрекращающимися обстрелами.В свою очередь, Лига арабских государств осудила действия иранских ВС, призвав Тегеран уважать международное право и прекратить произвол в отношении Ирака.
https://ria.ru/20221001/zhuralist-1820791684.html
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в мире, мустафа аль-каземи, иран, иракский курдистан, ирак, лига арабских государств
В мире, Мустафа аль-Каземи, Иран, Иракский Курдистан, Ирак, Лига арабских государств
21:32 01.10.2022
 
Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана, пишут СМИ

Shafaq: Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана Эрбиль

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВ старой части города Эрбиль - столицы Курдистана на севере Ирака.
В старой части города Эрбиль - столицы Курдистана на севере Ирака. - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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В старой части города Эрбиль - столицы Курдистана на севере Ирака. . Архивное фото
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ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Иран возобновил в субботу бомбардировки столицы Курдистана Эрбиль, сообщил источник в силах безопасности информационному агентству Shafaq.
"Бомбардировка была нацелена на район Симилан в этом районе. Обстрел обошелся без жертв, но бомбежки повторяются", - добавил он.
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Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Каземи провел заседание правительственного совета по национальной безопасности, во время которого участники осудили иранские бомбардировки, причинившие большой ущерб. Они заявили о "неприятии попыток использовать Ирак в качестве арены для сведения счетов".
Участники заседания рекомендовали правительству "устранить все, что противоречит принципу добрососедства, в который верит Ирак и которого он придерживается в отношениях со своими соседями, а также решать связанные с безопасностью вызовы по дипломатическим каналам и на основе совместного сотрудничества в области безопасности".
Иранские ВС уже неделю продолжают артиллерийские обстрелы ряда областей на территории курдского автономного района на севере Ирака. В пострадавших районах продолжается разбор завалов на месте разрушенных зданий, есть пропавшие без вести.
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Ранее в среду источник в иракских органах безопасности заявил РИА Новости, что иранские ВС использовали артиллерию и заминированные беспилотники для нанесения ударов по ряду районов Иракского Курдистана, в том числе по объектам "Партии свободы Курдистана" в округе Куйсанджак провинции Эрбиль. При обстрелах погибли четыре активиста партии, еще более 20 пострадали.
По данным Управления по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана, в результате нападений погибли не менее 13 человек, 58 получили ранения, большинство из них - мирные жители.
МИД Ирака в четверг вручил послу Ирана ноту протеста в связи с непрекращающимися обстрелами.
В свою очередь, Лига арабских государств осудила действия иранских ВС, призвав Тегеран уважать международное право и прекратить произвол в отношении Ирака.
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