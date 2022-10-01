Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана, пишут СМИ
Shafaq: Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана Эрбиль
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВ старой части города Эрбиль - столицы Курдистана на севере Ирака.
В старой части города Эрбиль - столицы Курдистана на севере Ирака. . Архивное фото
ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Иран возобновил в субботу бомбардировки столицы Курдистана Эрбиль, сообщил источник в силах безопасности информационному агентству Shafaq.
"Бомбардировка была нацелена на район Симилан в этом районе. Обстрел обошелся без жертв, но бомбежки повторяются", - добавил он.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Каземи провел заседание правительственного совета по национальной безопасности, во время которого участники осудили иранские бомбардировки, причинившие большой ущерб. Они заявили о "неприятии попыток использовать Ирак в качестве арены для сведения счетов".
Участники заседания рекомендовали правительству "устранить все, что противоречит принципу добрососедства, в который верит Ирак и которого он придерживается в отношениях со своими соседями, а также решать связанные с безопасностью вызовы по дипломатическим каналам и на основе совместного сотрудничества в области безопасности".
Иранские ВС уже неделю продолжают артиллерийские обстрелы ряда областей на территории курдского автономного района на севере Ирака. В пострадавших районах продолжается разбор завалов на месте разрушенных зданий, есть пропавшие без вести.
Ранее в среду источник в иракских органах безопасности заявил РИА Новости, что иранские ВС использовали артиллерию и заминированные беспилотники для нанесения ударов по ряду районов Иракского Курдистана, в том числе по объектам "Партии свободы Курдистана" в округе Куйсанджак провинции Эрбиль. При обстрелах погибли четыре активиста партии, еще более 20 пострадали.
По данным Управления по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана, в результате нападений погибли не менее 13 человек, 58 получили ранения, большинство из них - мирные жители.
МИД Ирака в четверг вручил послу Ирана ноту протеста в связи с непрекращающимися обстрелами.
В свою очередь, Лига арабских государств осудила действия иранских ВС, призвав Тегеран уважать международное право и прекратить произвол в отношении Ирака.