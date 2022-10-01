https://ria.ru/20221001/kurdistan-1820911006.html

Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана, пишут СМИ

Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2022

Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана, пишут СМИ

Иран возобновил в субботу бомбардировки столицы Курдистана Эрбиль, сообщил источник в силах безопасности информационному агентству Shafaq. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T21:32

2022-10-01T21:32

2022-10-01T21:32

в мире

мустафа аль-каземи

иран

иракский курдистан

ирак

лига арабских государств

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155612/99/1556129920_0:20:3069:1746_1920x0_80_0_0_453708081472d01f830f0c43480bbdf2.jpg

ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Иран возобновил в субботу бомбардировки столицы Курдистана Эрбиль, сообщил источник в силах безопасности информационному агентству Shafaq."Бомбардировка была нацелена на район Симилан в этом районе. Обстрел обошелся без жертв, но бомбежки повторяются", - добавил он.Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Каземи провел заседание правительственного совета по национальной безопасности, во время которого участники осудили иранские бомбардировки, причинившие большой ущерб. Они заявили о "неприятии попыток использовать Ирак в качестве арены для сведения счетов".Участники заседания рекомендовали правительству "устранить все, что противоречит принципу добрососедства, в который верит Ирак и которого он придерживается в отношениях со своими соседями, а также решать связанные с безопасностью вызовы по дипломатическим каналам и на основе совместного сотрудничества в области безопасности".Иранские ВС уже неделю продолжают артиллерийские обстрелы ряда областей на территории курдского автономного района на севере Ирака. В пострадавших районах продолжается разбор завалов на месте разрушенных зданий, есть пропавшие без вести.Ранее в среду источник в иракских органах безопасности заявил РИА Новости, что иранские ВС использовали артиллерию и заминированные беспилотники для нанесения ударов по ряду районов Иракского Курдистана, в том числе по объектам "Партии свободы Курдистана" в округе Куйсанджак провинции Эрбиль. При обстрелах погибли четыре активиста партии, еще более 20 пострадали.По данным Управления по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана, в результате нападений погибли не менее 13 человек, 58 получили ранения, большинство из них - мирные жители.МИД Ирака в четверг вручил послу Ирана ноту протеста в связи с непрекращающимися обстрелами.В свою очередь, Лига арабских государств осудила действия иранских ВС, призвав Тегеран уважать международное право и прекратить произвол в отношении Ирака.

https://ria.ru/20221001/zhuralist-1820791684.html

https://ria.ru/20220928/bespilotnik-1820201848.html

https://ria.ru/20221001/irak-1820907385.html

иран

иракский курдистан

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мустафа аль-каземи, иран, иракский курдистан, ирак, лига арабских государств