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Мэр Львова заявил о начале строительства биотопливной котельной в городе
Мэр Львова заявил о начале строительства биотопливной котельной в городе - РИА Новости, 01.10.2022
Мэр Львова заявил о начале строительства биотопливной котельной в городе
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе начато строительство "пилотной" котельной на биотопливе, со временем построить такие котельные запланировано во... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:02
2022-10-01T18:02
2022-10-01T18:02
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе начато строительство "пилотной" котельной на биотопливе, со временем построить такие котельные запланировано во всех городах Украины.По его словам, мощностей будущей котельной хватит, чтобы обеспечить теплом четверть областного центра. Предприятие заработает уже в феврале 2023 года, стоимость проекта порядка 1 млрд гривен ($27 млн).Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.
https://ria.ru/20221001/ukraina-1820835104.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей садовой, юрий витренко, львов, украина, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф
В мире, Андрей Садовой, Юрий Витренко, Львов, Украина, Нафтогаз Украины, Национальный антитеррористический комитет РФ
Мэр Львова заявил о начале строительства биотопливной котельной в городе
Мэр Львова Садовой рассказал, что в городе начали строить пилотную котельную на биотопливе