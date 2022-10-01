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Мэр Львова заявил о начале строительства биотопливной котельной в городе - РИА Новости, 01.10.2022
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Мэр Львова заявил о начале строительства биотопливной котельной в городе
Мэр Львова заявил о начале строительства биотопливной котельной в городе - РИА Новости, 01.10.2022
Мэр Львова заявил о начале строительства биотопливной котельной в городе
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе начато строительство "пилотной" котельной на биотопливе, со временем построить такие котельные запланировано во... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:02
2022-10-01T18:02
в мире
андрей садовой
юрий витренко
львов
украина
нафтогаз украины
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе начато строительство "пилотной" котельной на биотопливе, со временем построить такие котельные запланировано во всех городах Украины.По его словам, мощностей будущей котельной хватит, чтобы обеспечить теплом четверть областного центра. Предприятие заработает уже в феврале 2023 года, стоимость проекта порядка 1 млрд гривен ($27 млн).Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.
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в мире, андрей садовой, юрий витренко, львов, украина, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф
В мире, Андрей Садовой, Юрий Витренко, Львов, Украина, Нафтогаз Украины, Национальный антитеррористический комитет РФ
18:02 01.10.2022
 
Мэр Львова заявил о начале строительства биотопливной котельной в городе

Мэр Львова Садовой рассказал, что в городе начали строить пилотную котельную на биотопливе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСварщик
Сварщик - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе начато строительство "пилотной" котельной на биотопливе, со временем построить такие котельные запланировано во всех городах Украины.
"Начинаем вместе с "Нафтогазом" строить во Львове современную биотопливную котельную. Это пилотный проект для Украины. Следующий шаг - строительство таких котельных во всех городах, это еще не означает отказ от газа, но дорожная карта ясна", - заявил Садовой в своем Telegram-канале.
По его словам, мощностей будущей котельной хватит, чтобы обеспечить теплом четверть областного центра. Предприятие заработает уже в феврале 2023 года, стоимость проекта порядка 1 млрд гривен ($27 млн).
Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
13:24
На Украине предложили отказаться от газа и перейти на отопление мусором
 
В миреАндрей СадовойЮрий ВитренкоЛьвовУкраинаНафтогаз УкраиныНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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