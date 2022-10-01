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Мэр Львова заявил о начале строительства биотопливной котельной в городе

Мэр Львова заявил о начале строительства биотопливной котельной в городе - РИА Новости, 01.10.2022

Мэр Львова заявил о начале строительства биотопливной котельной в городе

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе начато строительство "пилотной" котельной на биотопливе, со временем построить такие котельные запланировано во... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T18:02

2022-10-01T18:02

2022-10-01T18:02

в мире

андрей садовой

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе начато строительство "пилотной" котельной на биотопливе, со временем построить такие котельные запланировано во всех городах Украины.По его словам, мощностей будущей котельной хватит, чтобы обеспечить теплом четверть областного центра. Предприятие заработает уже в феврале 2023 года, стоимость проекта порядка 1 млрд гривен ($27 млн).Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, андрей садовой, юрий витренко, львов, украина, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф