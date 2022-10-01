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В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты - РИА Новости, 01.10.2022
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В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты - РИА Новости, 01.10.2022
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты
Северная Корея провела на рассвете в субботу пуски двух ракет - уже третий раз на этой неделе, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:55
2022-10-01T02:22
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Северная Корея провела на рассвете в субботу пуски двух ракет - уже третий раз на этой неделе, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.Военные Южной Кореи пытаются установить дальность, высоту и скорость полета новых ракет.Нынешний пуск северокорейских ракет выпал на отмечаемый 1 октября День вооруженных сил в Южной Корее.КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.Совет национальной безопасности Южной Кореи провел внеочередное заседание в связи с ракетными пусками КНДР, выразив готовность к новым вызовам со стороны Пхеньяна.Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне намеченных противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии с участием атомного авианосца "Рональд Рейган".США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, - с другой.
https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
01:55 01.10.2022 (обновлено: 02:22 01.10.2022)
 
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты

В Южной Корее заявили, что КНДР провела запуски двух баллистических ракет малой дальности

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Северная Корея провела на рассвете в субботу пуски двух ракет - уже третий раз на этой неделе, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.
"Северная Корея провела пуски двух баллистических ракет малой дальности в районе города Сунан под Пхеньяном", - приводит агентство данные южнокорейского Комитета начальников штабов.
Военные Южной Кореи пытаются установить дальность, высоту и скорость полета новых ракет.
Нынешний пуск северокорейских ракет выпал на отмечаемый 1 октября День вооруженных сил в Южной Корее.
КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.
Совет национальной безопасности Южной Кореи провел внеочередное заседание в связи с ракетными пусками КНДР, выразив готовность к новым вызовам со стороны Пхеньяна.
Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне намеченных противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии с участием атомного авианосца "Рональд Рейган".
США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, - с другой.
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