01:55 01.10.2022 (обновлено: 02:22 01.10.2022)
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты
В Южной Корее заявили, что КНДР провела запуски двух баллистических ракет малой дальности
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Северная Корея провела на рассвете в субботу пуски двух ракет - уже третий раз на этой неделе, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.
"Северная Корея провела пуски двух баллистических ракет малой дальности в районе города Сунан под Пхеньяном", - приводит агентство данные южнокорейского Комитета начальников штабов.
Военные Южной Кореи пытаются установить дальность, высоту и скорость полета новых ракет.
Нынешний пуск северокорейских ракет выпал на отмечаемый 1 октября День вооруженных сил в Южной Корее.
КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.
Совет национальной безопасности Южной Кореи провел внеочередное заседание в связи с ракетными пусками КНДР, выразив готовность к новым вызовам со стороны Пхеньяна.
США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, - с другой.
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