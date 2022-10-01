https://ria.ru/20221001/koreya-1820785386.html

В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты

В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты - РИА Новости, 01.10.2022

В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты

Северная Корея провела на рассвете в субботу пуски двух ракет - уже третий раз на этой неделе, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:55

2022-10-01T01:55

2022-10-01T02:22

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Северная Корея провела на рассвете в субботу пуски двух ракет - уже третий раз на этой неделе, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.Военные Южной Кореи пытаются установить дальность, высоту и скорость полета новых ракет.Нынешний пуск северокорейских ракет выпал на отмечаемый 1 октября День вооруженных сил в Южной Корее.КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.Совет национальной безопасности Южной Кореи провел внеочередное заседание в связи с ракетными пусками КНДР, выразив готовность к новым вызовам со стороны Пхеньяна.Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне намеченных противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии с участием атомного авианосца "Рональд Рейган".США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, - с другой.

https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html

южная корея

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

в мире, южная корея, кндр (северная корея)