В Казани при аншлаге прошел концерт пианистки Валентины Лисицы
Концерт пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы прошел при аншлаге в Казани
© Фото : Министерство культуры РФВыступление Валентины Лисицы в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая
© Фото : Министерство культуры РФ
Выступление Валентины Лисицы в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая
КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Концерт известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы прошел при аншлаге в Казани, сообщает Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая.
"В Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая состоялось выступление Валентины Лисицы (фортепиано). Концерт известной пианистки прошел в рамках культурной программы IV Всероссийского музыкального конкурса по специальности "Скрипка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что концерт в Казани прошел при аншлаге. Лисица впервые выступала на сцене Татарской государственной филармонии. В программе вечера прозвучали произведения Рахманинова, Шопена, Вагнера-Листа.
Уроженка Киева неоднократно давала сольные выступления в Донецке, не только на сценах концертных залов, но и под открытым небом. Девятого мая она дала концерт в Мариуполе. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил Лисице паспорт гражданки ДНР, отметив, что своей музыкой она поддерживает жителей республики и борется за мир в Донбассе.
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