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В Казани при аншлаге прошел концерт пианистки Валентины Лисицы - РИА Новости, 01.10.2022
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Культура
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В Казани при аншлаге прошел концерт пианистки Валентины Лисицы
В Казани при аншлаге прошел концерт пианистки Валентины Лисицы - РИА Новости, 01.10.2022
В Казани при аншлаге прошел концерт пианистки Валентины Лисицы
Концерт известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы прошел при аншлаге в Казани, сообщает Татарская государственная филармония имени Габдуллы РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:24
2022-10-01T12:24
культура
казань
валентина лисица
денис пушилин
донецкая народная республика
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КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Концерт известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы прошел при аншлаге в Казани, сообщает Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая."В Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая состоялось выступление Валентины Лисицы (фортепиано). Концерт известной пианистки прошел в рамках культурной программы IV Всероссийского музыкального конкурса по специальности "Скрипка", - говорится в сообщении.Отмечается, что концерт в Казани прошел при аншлаге. Лисица впервые выступала на сцене Татарской государственной филармонии. В программе вечера прозвучали произведения Рахманинова, Шопена, Вагнера-Листа.Уроженка Киева неоднократно давала сольные выступления в Донецке, не только на сценах концертных залов, но и под открытым небом. Девятого мая она дала концерт в Мариуполе. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил Лисице паспорт гражданки ДНР, отметив, что своей музыкой она поддерживает жителей республики и борется за мир в Донбассе.
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казань, валентина лисица, денис пушилин, донецкая народная республика, киев
Культура, Казань, Валентина Лисица, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Киев
12:24 01.10.2022
 
В Казани при аншлаге прошел концерт пианистки Валентины Лисицы

Концерт пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы прошел при аншлаге в Казани

© Фото : Министерство культуры РФВыступление Валентины Лисицы в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая
Выступление Валентины Лисицы в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Министерство культуры РФ
Выступление Валентины Лисицы в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Концерт известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы прошел при аншлаге в Казани, сообщает Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая.
"В Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая состоялось выступление Валентины Лисицы (фортепиано). Концерт известной пианистки прошел в рамках культурной программы IV Всероссийского музыкального конкурса по специальности "Скрипка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что концерт в Казани прошел при аншлаге. Лисица впервые выступала на сцене Татарской государственной филармонии. В программе вечера прозвучали произведения Рахманинова, Шопена, Вагнера-Листа.
Уроженка Киева неоднократно давала сольные выступления в Донецке, не только на сценах концертных залов, но и под открытым небом. Девятого мая она дала концерт в Мариуполе. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил Лисице паспорт гражданки ДНР, отметив, что своей музыкой она поддерживает жителей республики и борется за мир в Донбассе.
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КультураКазаньВалентина ЛисицаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаКиев
 
 
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