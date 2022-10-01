https://ria.ru/20221001/kontsert-1820827180.html

В Казани при аншлаге прошел концерт пианистки Валентины Лисицы

В Казани при аншлаге прошел концерт пианистки Валентины Лисицы - РИА Новости, 01.10.2022

В Казани при аншлаге прошел концерт пианистки Валентины Лисицы

Концерт известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы прошел при аншлаге в Казани, сообщает Татарская государственная филармония имени Габдуллы РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T12:24

2022-10-01T12:24

2022-10-01T12:24

культура

казань

валентина лисица

денис пушилин

донецкая народная республика

киев

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КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Концерт известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы прошел при аншлаге в Казани, сообщает Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая."В Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая состоялось выступление Валентины Лисицы (фортепиано). Концерт известной пианистки прошел в рамках культурной программы IV Всероссийского музыкального конкурса по специальности "Скрипка", - говорится в сообщении.Отмечается, что концерт в Казани прошел при аншлаге. Лисица впервые выступала на сцене Татарской государственной филармонии. В программе вечера прозвучали произведения Рахманинова, Шопена, Вагнера-Листа.Уроженка Киева неоднократно давала сольные выступления в Донецке, не только на сценах концертных залов, но и под открытым небом. Девятого мая она дала концерт в Мариуполе. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил Лисице паспорт гражданки ДНР, отметив, что своей музыкой она поддерживает жителей республики и борется за мир в Донбассе.

https://ria.ru/20220928/poeziya-1820098427.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

казань, валентина лисица, денис пушилин, донецкая народная республика, киев