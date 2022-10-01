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В Чехии пожаловались на занимающихся "бизнесом на людях" украинцев - РИА Новости, 01.10.2022
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В Чехии пожаловались на занимающихся "бизнесом на людях" украинцев
В Чехии пожаловались на занимающихся "бизнесом на людях" украинцев - РИА Новости, 01.10.2022
В Чехии пожаловались на занимающихся "бизнесом на людях" украинцев
В последние месяцы в Чехии задержали рекордное число проводников нелегальных мигрантов через границу, причем четверть из них оказались украинцами, пишет газета... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T06:20
2022-10-01T13:26
в мире
чехия
европа
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В последние месяцы в Чехии задержали рекордное число проводников нелегальных мигрантов через границу, причем четверть из них оказались украинцами, пишет газета Lidovky.По ее информации, за девять месяцев полицейские выявили уже 125 проводников нелегалов, хотя в прошлые годы их отлавливали не более десяти. При этом чаще всего контрабандистами оказываются украинцы. "В общей сложности мы задержали 30 украинских проводников, 24 чеха и 17 сирийцев", — заявил Lidovky пресс-секретарь полицейского управления Йозеф Боцан.Бывший глава отдела розыска Таможенного управления Роберт Шлахта предположил, что к контрабанде причастны те украинцы, которые убежали в Чехию из-за нынешнего конфликта на родине. Кроме того, нелегальной доставкой людей занимаются чехи, живущие в приграничных регионах, так как строгого наказания за это нет.Из-за растущего числа контрабандистов Прага планирует ужесточить законодательство: МВД и Минюст сейчас работают над соответствующей поправкой.В целом, пишет Lidovky, с начала года в Чехии задержали почти 12 тысяч нелегальных мигрантов — значительно больше, чем во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году.При этом, подчеркивает издание, преступность растет только из-за проводников через границу, а сами беженцы, по утверждениям полиции, не представляют особой опасности для правопорядка.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220824/bezhentsy-1811780052.html
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в мире, чехия, европа
В мире, Чехия, Европа
06:20 01.10.2022 (обновлено: 13:26 01.10.2022)
 
В Чехии пожаловались на занимающихся "бизнесом на людях" украинцев

Lidovky: украинцы занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу Чехии

© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В последние месяцы в Чехии задержали рекордное число проводников нелегальных мигрантов через границу, причем четверть из них оказались украинцами, пишет газета Lidovky.
По ее информации, за девять месяцев полицейские выявили уже 125 проводников нелегалов, хотя в прошлые годы их отлавливали не более десяти. При этом чаще всего контрабандистами оказываются украинцы.
"В общей сложности мы задержали 30 украинских проводников, 24 чеха и 17 сирийцев", — заявил Lidovky пресс-секретарь полицейского управления Йозеф Боцан.
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Бывший глава отдела розыска Таможенного управления Роберт Шлахта предположил, что к контрабанде причастны те украинцы, которые убежали в Чехию из-за нынешнего конфликта на родине. Кроме того, нелегальной доставкой людей занимаются чехи, живущие в приграничных регионах, так как строгого наказания за это нет.
Из-за растущего числа контрабандистов Прага планирует ужесточить законодательство: МВД и Минюст сейчас работают над соответствующей поправкой.
В целом, пишет Lidovky, с начала года в Чехии задержали почти 12 тысяч нелегальных мигрантов — значительно больше, чем во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году.
При этом, подчеркивает издание, преступность растет только из-за проводников через границу, а сами беженцы, по утверждениям полиции, не представляют особой опасности для правопорядка.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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