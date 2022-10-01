https://ria.ru/20221001/kontrabanda-1820794294.html

В Чехии пожаловались на занимающихся "бизнесом на людях" украинцев

В Чехии пожаловались на занимающихся "бизнесом на людях" украинцев - РИА Новости, 01.10.2022

В Чехии пожаловались на занимающихся "бизнесом на людях" украинцев

В последние месяцы в Чехии задержали рекордное число проводников нелегальных мигрантов через границу, причем четверть из них оказались украинцами, пишет газета... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T06:20

2022-10-01T06:20

2022-10-01T13:26

в мире

чехия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f0259ec41927428cbdac23c24cc8bd83.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В последние месяцы в Чехии задержали рекордное число проводников нелегальных мигрантов через границу, причем четверть из них оказались украинцами, пишет газета Lidovky.По ее информации, за девять месяцев полицейские выявили уже 125 проводников нелегалов, хотя в прошлые годы их отлавливали не более десяти. При этом чаще всего контрабандистами оказываются украинцы. "В общей сложности мы задержали 30 украинских проводников, 24 чеха и 17 сирийцев", — заявил Lidovky пресс-секретарь полицейского управления Йозеф Боцан.Бывший глава отдела розыска Таможенного управления Роберт Шлахта предположил, что к контрабанде причастны те украинцы, которые убежали в Чехию из-за нынешнего конфликта на родине. Кроме того, нелегальной доставкой людей занимаются чехи, живущие в приграничных регионах, так как строгого наказания за это нет.Из-за растущего числа контрабандистов Прага планирует ужесточить законодательство: МВД и Минюст сейчас работают над соответствующей поправкой.В целом, пишет Lidovky, с начала года в Чехии задержали почти 12 тысяч нелегальных мигрантов — значительно больше, чем во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году.При этом, подчеркивает издание, преступность растет только из-за проводников через границу, а сами беженцы, по утверждениям полиции, не представляют особой опасности для правопорядка.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220824/bezhentsy-1811780052.html

https://ria.ru/20220912/raskhody-1816350516.html

чехия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, европа