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Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2022
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Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских ракет, сообщили СМИ
Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2022
Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских ракет, сообщили СМИ
Южная Корея снова фиксирует пуски северокорейских баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское информационное агентство Рёнхап. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:07
2022-10-01T01:22
в мире
южная корея
японское море
сша
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Южная Корея снова фиксирует пуски северокорейских баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское информационное агентство Рёнхап.По его данным, военные Южной Кореи пытаются установить дальность, высоту и скорость полета ракеты, пуск которой замечен в ночь на субботу.До этого в четверг и в среду КНДР также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 50-30 километров с дальностью 300-350 километров.В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты - впервые с 5 июня этого года.Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии.
https://ria.ru/20220929/raketa-1820337886.html
южная корея
японское море
сша
кндр (северная корея)
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в мире, южная корея, японское море, сша, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Японское море, США, КНДР (Северная Корея)
01:07 01.10.2022 (обновлено: 01:22 01.10.2022)
 
Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских ракет, сообщили СМИ

Yonhap: Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских баллистических ракет

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Южная Корея снова фиксирует пуски северокорейских баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское информационное агентство Рёнхап.
По его данным, военные Южной Кореи пытаются установить дальность, высоту и скорость полета ракеты, пуск которой замечен в ночь на субботу.
До этого в четверг и в среду КНДР также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 50-30 километров с дальностью 300-350 километров.
В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты - впервые с 5 июня этого года.
Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 15:17
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море
 
В миреЮжная КореяЯпонское мореСШАКНДР (Северная Корея)
 
 
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