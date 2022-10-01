https://ria.ru/20221001/kndr-1820783471.html

Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских ракет, сообщили СМИ

Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2022

Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских ракет, сообщили СМИ

Южная Корея снова фиксирует пуски северокорейских баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское информационное агентство Рёнхап. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:07

2022-10-01T01:07

2022-10-01T01:22

в мире

южная корея

японское море

сша

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Южная Корея снова фиксирует пуски северокорейских баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское информационное агентство Рёнхап.По его данным, военные Южной Кореи пытаются установить дальность, высоту и скорость полета ракеты, пуск которой замечен в ночь на субботу.До этого в четверг и в среду КНДР также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 50-30 километров с дальностью 300-350 километров.В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты - впервые с 5 июня этого года.Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии.

https://ria.ru/20220929/raketa-1820337886.html

южная корея

японское море

сша

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, южная корея, японское море, сша, кндр (северная корея)