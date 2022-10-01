https://ria.ru/20221001/kndr-1820783471.html
Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских ракет, сообщили СМИ
Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2022
Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских ракет, сообщили СМИ
Южная Корея снова фиксирует пуски северокорейских баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское информационное агентство Рёнхап. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:07
2022-10-01T01:07
2022-10-01T01:22
в мире
южная корея
японское море
сша
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Южная Корея снова фиксирует пуски северокорейских баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское информационное агентство Рёнхап.По его данным, военные Южной Кореи пытаются установить дальность, высоту и скорость полета ракеты, пуск которой замечен в ночь на субботу.До этого в четверг и в среду КНДР также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 50-30 километров с дальностью 300-350 километров.В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты - впервые с 5 июня этого года.Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии.
https://ria.ru/20220929/raketa-1820337886.html
южная корея
японское море
сша
кндр (северная корея)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, японское море, сша, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Японское море, США, КНДР (Северная Корея)
01:07 01.10.2022 (обновлено: 01:22 01.10.2022)
Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских ракет, сообщили СМИ
Yonhap: Южная Корея снова зафиксировала пуски северокорейских баллистических ракет