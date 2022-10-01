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Премьер Японии поручил проанализировать ситуацию после запусков из КНДР - РИА Новости, 01.10.2022
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Премьер Японии поручил проанализировать ситуацию после запусков из КНДР
Премьер Японии поручил проанализировать ситуацию после запусков из КНДР - РИА Новости, 01.10.2022
Премьер Японии поручил проанализировать ситуацию после запусков из КНДР
Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ответственным министерствам провести детальный анализ ситуации в связи с возможными ракетными пусками КНДР и... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T03:32
2022-10-01T03:32
в мире
япония
фумио кисида
южная корея
японское море
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ответственным министерствам провести детальный анализ ситуации в связи с возможными ракетными пусками КНДР и своевременно и подробно информировать людей, сообщает канцелярия главы японского правительства.Ранее береговая охрана Японии сообщила, что две, предположительно, баллистические ракеты КНДР были выпущены в сторону Японского моря. Нынешний пуск северокорейских ракет выпал на отмечаемый 1 октября День вооруженных сил в Южной Корее.КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне намеченных противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии с участием атомного авианосца "Рональд Рейган".
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япония
южная корея
японское море
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в мире, япония, фумио кисида, южная корея, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Фумио Кисида, Южная Корея, Японское море, КНДР (Северная Корея)
03:32 01.10.2022
 
Премьер Японии поручил проанализировать ситуацию после запусков из КНДР

Премьер Японии Кисида поручил проанализировать ситуацию после запусков ракет из КНДР

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ответственным министерствам провести детальный анализ ситуации в связи с возможными ракетными пусками КНДР и своевременно и подробно информировать людей, сообщает канцелярия главы японского правительства.
"В связи с ракетным испытанием Северной Кореи премьер-министр наказал действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств", - говорится в сообщении.
Ранее береговая охрана Японии сообщила, что две, предположительно, баллистические ракеты КНДР были выпущены в сторону Японского моря. Нынешний пуск северокорейских ракет выпал на отмечаемый 1 октября День вооруженных сил в Южной Корее.
КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.
Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне намеченных противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии с участием атомного авианосца "Рональд Рейган".
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В миреЯпонияФумио КисидаЮжная КореяЯпонское мореКНДР (Северная Корея)
 
 
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