Премьер Японии поручил проанализировать ситуацию после запусков из КНДР
Премьер Японии Кисида поручил проанализировать ситуацию после запусков ракет из КНДР
Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ответственным министерствам провести детальный анализ ситуации в связи с возможными ракетными пусками КНДР и своевременно и подробно информировать людей, сообщает канцелярия главы японского правительства.
"В связи с ракетным испытанием Северной Кореи премьер-министр наказал действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств", - говорится в сообщении.
Ранее береговая охрана Японии сообщила, что две, предположительно, баллистические ракеты КНДР были выпущены в сторону Японского моря. Нынешний пуск северокорейских ракет выпал на отмечаемый 1 октября День вооруженных сил в Южной Корее.
КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.
Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне намеченных противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии с участием атомного авианосца "Рональд Рейган".
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