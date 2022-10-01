https://ria.ru/20221001/kisida-1820789946.html

Премьер Японии поручил проанализировать ситуацию после запусков из КНДР

Премьер Японии поручил проанализировать ситуацию после запусков из КНДР - РИА Новости, 01.10.2022

Премьер Японии поручил проанализировать ситуацию после запусков из КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ответственным министерствам провести детальный анализ ситуации в связи с возможными ракетными пусками КНДР и... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T03:32

2022-10-01T03:32

2022-10-01T03:32

в мире

япония

фумио кисида

южная корея

японское море

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ответственным министерствам провести детальный анализ ситуации в связи с возможными ракетными пусками КНДР и своевременно и подробно информировать людей, сообщает канцелярия главы японского правительства.Ранее береговая охрана Японии сообщила, что две, предположительно, баллистические ракеты КНДР были выпущены в сторону Японского моря. Нынешний пуск северокорейских ракет выпал на отмечаемый 1 октября День вооруженных сил в Южной Корее.КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне намеченных противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии с участием атомного авианосца "Рональд Рейган".

https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html

япония

южная корея

японское море

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, фумио кисида, южная корея, японское море, кндр (северная корея)