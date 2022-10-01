https://ria.ru/20221001/katamaran-1820796619.html

Во Владивостоке эвакуировали пассажиров с севшего на мель катамарана

Во Владивостоке эвакуировали пассажиров с севшего на мель катамарана - РИА Новости, 01.10.2022

Во Владивостоке эвакуировали пассажиров с севшего на мель катамарана

Спасатели завершили эвакуацию людей с катамарана "Москва", который в субботу утром со 174 пассажирами сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщил... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T07:41

2022-10-01T07:41

2022-10-01T11:28

происшествия

владивосток

русский (остров)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Спасатели завершили эвакуацию людей с катамарана "Москва", который в субботу утром со 174 пассажирами сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрииКатамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. В район происшествия отправились судно "Лотос" и баржа, два катера МЧС. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания."Пассажиров застрявшего на мели катамарана "Москва" эвакуировали на баржу и доставили на остров Попова. Тех, кому надо было на остров Рейнике, дальше повёз "Лотос", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20220728/sukhogruz-1805473954.html

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Максим Горбачев

происшествия, владивосток, русский (остров), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм