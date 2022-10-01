https://ria.ru/20221001/katamaran-1820796619.html
Во Владивостоке эвакуировали пассажиров с севшего на мель катамарана
Во Владивостоке эвакуировали пассажиров с севшего на мель катамарана - РИА Новости, 01.10.2022
Во Владивостоке эвакуировали пассажиров с севшего на мель катамарана
Спасатели завершили эвакуацию людей с катамарана "Москва", который в субботу утром со 174 пассажирами сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщил... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T07:41
2022-10-01T07:41
2022-10-01T11:28
происшествия
владивосток
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Спасатели завершили эвакуацию людей с катамарана "Москва", который в субботу утром со 174 пассажирами сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрииКатамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. В район происшествия отправились судно "Лотос" и баржа, два катера МЧС. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания."Пассажиров застрявшего на мели катамарана "Москва" эвакуировали на баржу и доставили на остров Попова. Тех, кому надо было на остров Рейнике, дальше повёз "Лотос", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20220728/sukhogruz-1805473954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, русский (остров), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Происшествия, Владивосток, Русский (остров), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
07:41 01.10.2022 (обновлено: 11:28 01.10.2022)
Во Владивостоке эвакуировали пассажиров с севшего на мель катамарана
Спасатели эвакуировали пассажиров с севшего на мель во Владивостоке катамарана "Москва"