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У острова Русский сел на мель пассажирский катамаран - РИА Новости, 01.10.2022
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Туризм
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У острова Русский сел на мель пассажирский катамаран
У острова Русский сел на мель пассажирский катамаран - РИА Новости, 01.10.2022
У острова Русский сел на мель пассажирский катамаран
Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова, в условиях сильного тумана сел на мель в проливе Старка у острова Русский, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T05:27
2022-10-01T11:29
происшествия
русский (остров)
владивосток
туризм
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова, в условиях сильного тумана сел на мель в проливе Старка у острова Русский, сообщил РИА Новости представитель мэрии.По его словам, судно повреждений не получило.Утром на острове Русский стоял туман. Судя по фото в соцсетях, ЧП произошло в нескольких десятках метров от берега.На борту находились 174 пассажира и четверо членов экипажа. Никто из них не пострадал, всех успешно эвакуировали.Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.
https://ria.ru/20220728/sukhogruz-1805473954.html
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происшествия, русский (остров), владивосток, новости - туризм
Происшествия, Русский (остров), Владивосток, Туризм, Новости - Туризм
05:27 01.10.2022 (обновлено: 11:29 01.10.2022)
 
У острова Русский сел на мель пассажирский катамаран

Пассажирский катамаран "Москва" сел на мель в проливе Старка у острова Русского

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюСпасатели МЧС России эвакуируют граждан, находящихся на судне, севшем на мель
Спасатели МЧС России эвакуируют граждан, находящихся на судне, севшем на мель - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Спасатели МЧС России эвакуируют граждан, находящихся на судне, севшем на мель
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова, в условиях сильного тумана сел на мель в проливе Старка у острова Русский, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
По его словам, судно повреждений не получило.

"В район происшествия двигаются судно "Лотос" и баржа. После того как все пассажиры будут пересажены на другой транспорт, начнутся работы по снятию катамарана с мели", — сказал собеседник агентства.

Утром на острове Русский стоял туман. Судя по фото в соцсетях, ЧП произошло в нескольких десятках метров от берега.
На борту находились 174 пассажира и четверо членов экипажа. Никто из них не пострадал, всех успешно эвакуировали.
Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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