https://ria.ru/20221001/katamaran-1820792390.html

У острова Русский сел на мель пассажирский катамаран

У острова Русский сел на мель пассажирский катамаран - РИА Новости, 01.10.2022

У острова Русский сел на мель пассажирский катамаран

Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова, в условиях сильного тумана сел на мель в проливе Старка у острова Русский, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T05:27

2022-10-01T05:27

2022-10-01T11:29

происшествия

русский (остров)

владивосток

туризм

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова, в условиях сильного тумана сел на мель в проливе Старка у острова Русский, сообщил РИА Новости представитель мэрии.По его словам, судно повреждений не получило.Утром на острове Русский стоял туман. Судя по фото в соцсетях, ЧП произошло в нескольких десятках метров от берега.На борту находились 174 пассажира и четверо членов экипажа. Никто из них не пострадал, всех успешно эвакуировали.Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.

https://ria.ru/20220728/sukhogruz-1805473954.html

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, русский (остров), владивосток, новости - туризм