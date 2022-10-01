Захарова ответила на слова о "перекройке Россией карты Европы"
Захарова назвала смешными тезисы Запада о желании России "перекроить карту Европы"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее "умиляют аргументы Запада о том, что Россия решила "перекроить карту Европы", и ответила на подобную критику.
"Меня умиляют аргументы Запада о том, что Россия решила "перекроить карту Европы". Смешно, что с этим тезисом выступают в Германии, которая имеет нынешние границы исключительно благодаря их "перекройке" в конце 80-х годов XX века", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила политический лозунг канцлера Вилли Брандта: Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört ("Сейчас объединяется то, что является одним целым").
"В 80-е мы поняли немцев и пошли навстречу их стремлению. Это была наша добрая воля, несмотря на то, что немецкий фашизм разрушил половину нашей страны и уничтожил свыше 25 миллионов наших граждан. Да и не Берлину заикаться о "перекраивании" границ - их исторический опыт вспоминать страшно, но и забывать его нельзя", - написала Захарова.
По ее словам, также смешно, что с этим тезисом выступают страны Восточной Европы, "многие из которых стали суверенными государствами исключительно благодаря "перекройке" границ в последние десятилетия".
"Наслаждаясь полученными привилегиями и забыв о морали и ответственности, эти столицы не желали знать, как чувствует себя народ, пожертвовавший ради Европы очень многим в XX веке и получивший за это собственное разделение. Им всем было на это плевать. А нам нет", - добавила она.
Захарова напомнила также, что Украина впервые в истории обрела государственность именно благодаря "перекройке" границ - в 1918 году, а потом через 70 лет.
"Смешно слышать о "перекройке" границ из-за океана. После натовских бомбардировок Югославии, после поддержки "перекройки" Сербии и американской авантюры с "независимостью Косово". Надо уже им раз и навсегда определиться: "перекройка" границ - это хорошо или плохо. Если они начнут говорить, что "всё зависит от контекста", то более подходящего "контекста", нежели постоянное притеснение национальных меньшинств по языковому и этническому признакам, закончившееся восьмилетним террором, найти сложно", - резюмировала она.
Ранее Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции США и Албании, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В тексте осуждалась "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах Украины, в рамках международно признанных границ". Действия России назывались незаконными и отмечалось, что они не могут составить основу для изменения статуса четырех регионов.
Авторы призывали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучал призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывали немедленно вывести свои силы с Украины.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал в Совбезе ранее постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.