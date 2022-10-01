https://ria.ru/20221001/ipoteka-1820811950.html

Правительство на год продлило выплаты на ипотеку для многодетных семей

Правительство на год продлило выплаты на ипотеку для многодетных семей - РИА Новости, 01.10.2022

Правительство на год продлило выплаты на ипотеку для многодетных семей

Правительство РФ на год продлило выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщается на официальном сайте кабмина. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T10:25

2022-10-01T10:25

2022-10-01T10:27

россия

правительство рф

общество

ипотека

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство РФ на год продлило выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщается на официальном сайте кабмина."Правительство приняло решение продлить программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года."При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперед – до 1 июля 2024 года. Таким образом, еще больше многодетных семей смогут рассчитывать на эту меру поддержки", - отметили в пресс-службе правительства.На такие выплаты в 2023–2024 годах из федерального бюджета планируется выделить порядка 90 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20220927/ipoteka-1819579752.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, правительство рф, общество, ипотека, михаил мишустин