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В Крыму предложили новым российским регионам перенять опыт интеграции - РИА Новости, 01.10.2022
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В Крыму предложили новым российским регионам перенять опыт интеграции
В Крыму предложили новым российским регионам перенять опыт интеграции - РИА Новости, 01.10.2022
В Крыму предложили новым российским регионам перенять опыт интеграции
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил новым регионам России перенять крымский опыт интеграции в российское политико-правовое и экономическое... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T06:41
2022-10-01T06:41
россия
общество
экономика
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил новым регионам России перенять крымский опыт интеграции в российское политико-правовое и экономическое пространство.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.По его словам, если говорить о перспективах этих регионов, важно отметить, что в их лице Россия берет не экономическую обузу, а перспективные промышленные и сельскохозяйственные территории."Донбасс - это кузница всего украинского достатка за 30 лет. Эти регионы были фундаментом украинской государственности, ее самодостаточности", - сказал глава крымского парламента.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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россия, общество, экономика, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир константинов, владимир путин
Россия, Общество, Экономика, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Константинов, Владимир Путин
06:41 01.10.2022
 
В Крыму предложили новым российским регионам перенять опыт интеграции

Глава парламента Крыма Константинов предложил новым регионам перенять опыт интеграции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил новым регионам России перенять крымский опыт интеграции в российское политико-правовое и экономическое пространство.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
"Сегодня этот опыт могут перенимать, брать за основу новые территории. Это позволит им сгладить все сложности переходного периода, минимизировать их для людей. Мы готовы делиться с ними опытом в рамках наших полномочий. Что касается Донецка и Луганска — это состоявшиеся регионы со своими хорошими командами. Там все будет идти намного быстрее", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, если говорить о перспективах этих регионов, важно отметить, что в их лице Россия берет не экономическую обузу, а перспективные промышленные и сельскохозяйственные территории.
"Донбасс - это кузница всего украинского достатка за 30 лет. Эти регионы были фундаментом украинской государственности, ее самодостаточности", - сказал глава крымского парламента.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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