https://ria.ru/20221001/integratsiya-1820795055.html

В Крыму предложили новым российским регионам перенять опыт интеграции

В Крыму предложили новым российским регионам перенять опыт интеграции - РИА Новости, 01.10.2022

В Крыму предложили новым российским регионам перенять опыт интеграции

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил новым регионам России перенять крымский опыт интеграции в российское политико-правовое и экономическое... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T06:41

2022-10-01T06:41

2022-10-01T06:41

россия

общество

экономика

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир константинов

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил новым регионам России перенять крымский опыт интеграции в российское политико-правовое и экономическое пространство.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.По его словам, если говорить о перспективах этих регионов, важно отметить, что в их лице Россия берет не экономическую обузу, а перспективные промышленные и сельскохозяйственные территории."Донбасс - это кузница всего украинского достатка за 30 лет. Эти регионы были фундаментом украинской государственности, ее самодостаточности", - сказал глава крымского парламента.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220930/putin-1820726500.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество, экономика, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир константинов, владимир путин