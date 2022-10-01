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СМИ: умер знаменитый японский рестлер и политик Антонио Иноки - РИА Новости, 01.10.2022
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СМИ: умер знаменитый японский рестлер и политик Антонио Иноки
СМИ: умер знаменитый японский рестлер и политик Антонио Иноки - РИА Новости, 01.10.2022
СМИ: умер знаменитый японский рестлер и политик Антонио Иноки
Один из самых известных японских рестлеров и борцов смешанных единоборств, депутат японского парламента Антонио Иноки скончался на 80-м году жизни, сообщило... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T05:39
2022-10-01T05:47
в мире
япония
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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Один из самых известных японских рестлеров и борцов смешанных единоборств, депутат японского парламента Антонио Иноки скончался на 80-м году жизни, сообщило агентство Киодо.Причина смерти бывшего политика не уточняется, однако еще летом 2020 года Иноки заявлял о том, что врачи диагностировали у него заболевание сердечно-сосудистой системы, не приводя деталей.Антонио Иноки, настоящее имя которого - Кандзи Иноки, родился 20 февраля 1943 года в японском городе Йокогама. Во время обучения в средней школе будущей рестлер с семьей переехали в Бразилию, где в возрасте 17 лет он был замечен одним из самых влиятельных людей в истории японского и мирового рестлинга Мицухиро Момотой, более известным как Рикидодзан. Именно он дал Иноки имя Антонио в честь другого знаменитого рестлера Антонино Рокки.Одним из самых знаменитых боев Антонио Иноки был поединок 1976 года против чемпиона мира по боксу Мухаммеда Али. Кроме этого, японский рестлер принял участие в поединке против Рика Флэра в ходе двухдневного шоу, организованного в северокорейском Пхеньяне.После, уже будучи депутатом японского парламента, Иноки неоднократно посещал КНДР по линии спортивных обменов. В ходе поездок он пытался внести вклад в урегулирование проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японцев.В 1990 году, до начала Войны в Персидском заливе, Антонио Иноки ездил в Ирак для переговоров об освобождении японских граждан, удерживаемых в заложниках.За три года до своей смерти, в 2019 году, Иноки объявил о завершении политической карьеры.
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в мире, япония
В мире, Япония
05:39 01.10.2022 (обновлено: 05:47 01.10.2022)
 
СМИ: умер знаменитый японский рестлер и политик Антонио Иноки

Kyodo: на 80-м году жизни умер знаменитый японский рестлер и политик Антонио Иноки

© AFP 2022 / TORU YAMANAKAЗнаменитый японский рестлер и политик Антонио Иноки
Знаменитый японский рестлер и политик Антонио Иноки - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / TORU YAMANAKA
Знаменитый японский рестлер и политик Антонио Иноки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Один из самых известных японских рестлеров и борцов смешанных единоборств, депутат японского парламента Антонио Иноки скончался на 80-м году жизни, сообщило агентство Киодо.
Причина смерти бывшего политика не уточняется, однако еще летом 2020 года Иноки заявлял о том, что врачи диагностировали у него заболевание сердечно-сосудистой системы, не приводя деталей.
Антонио Иноки, настоящее имя которого - Кандзи Иноки, родился 20 февраля 1943 года в японском городе Йокогама. Во время обучения в средней школе будущей рестлер с семьей переехали в Бразилию, где в возрасте 17 лет он был замечен одним из самых влиятельных людей в истории японского и мирового рестлинга Мицухиро Момотой, более известным как Рикидодзан. Именно он дал Иноки имя Антонио в честь другого знаменитого рестлера Антонино Рокки.
Одним из самых знаменитых боев Антонио Иноки был поединок 1976 года против чемпиона мира по боксу Мухаммеда Али. Кроме этого, японский рестлер принял участие в поединке против Рика Флэра в ходе двухдневного шоу, организованного в северокорейском Пхеньяне.
После, уже будучи депутатом японского парламента, Иноки неоднократно посещал КНДР по линии спортивных обменов. В ходе поездок он пытался внести вклад в урегулирование проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японцев.
В 1990 году, до начала Войны в Персидском заливе, Антонио Иноки ездил в Ирак для переговоров об освобождении японских граждан, удерживаемых в заложниках.
За три года до своей смерти, в 2019 году, Иноки объявил о завершении политической карьеры.
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