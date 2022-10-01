https://ria.ru/20221001/inoki-1820792663.html

СМИ: умер знаменитый японский рестлер и политик Антонио Иноки

СМИ: умер знаменитый японский рестлер и политик Антонио Иноки - РИА Новости, 01.10.2022

СМИ: умер знаменитый японский рестлер и политик Антонио Иноки

Один из самых известных японских рестлеров и борцов смешанных единоборств, депутат японского парламента Антонио Иноки скончался на 80-м году жизни, сообщило... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T05:39

2022-10-01T05:39

2022-10-01T05:47

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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Один из самых известных японских рестлеров и борцов смешанных единоборств, депутат японского парламента Антонио Иноки скончался на 80-м году жизни, сообщило агентство Киодо.Причина смерти бывшего политика не уточняется, однако еще летом 2020 года Иноки заявлял о том, что врачи диагностировали у него заболевание сердечно-сосудистой системы, не приводя деталей.Антонио Иноки, настоящее имя которого - Кандзи Иноки, родился 20 февраля 1943 года в японском городе Йокогама. Во время обучения в средней школе будущей рестлер с семьей переехали в Бразилию, где в возрасте 17 лет он был замечен одним из самых влиятельных людей в истории японского и мирового рестлинга Мицухиро Момотой, более известным как Рикидодзан. Именно он дал Иноки имя Антонио в честь другого знаменитого рестлера Антонино Рокки.Одним из самых знаменитых боев Антонио Иноки был поединок 1976 года против чемпиона мира по боксу Мухаммеда Али. Кроме этого, японский рестлер принял участие в поединке против Рика Флэра в ходе двухдневного шоу, организованного в северокорейском Пхеньяне.После, уже будучи депутатом японского парламента, Иноки неоднократно посещал КНДР по линии спортивных обменов. В ходе поездок он пытался внести вклад в урегулирование проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японцев.В 1990 году, до начала Войны в Персидском заливе, Антонио Иноки ездил в Ирак для переговоров об освобождении японских граждан, удерживаемых в заложниках.За три года до своей смерти, в 2019 году, Иноки объявил о завершении политической карьеры.

https://ria.ru/20220809/moda-1808259321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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