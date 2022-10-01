https://ria.ru/20221001/ikao-1820898182.html

Россия сохраняет полноправное членство в ИКАО

Россия сохраняет полноправное членство в ИКАО - РИА Новости, 01.10.2022

Россия сохраняет полноправное членство в ИКАО

Россия остается членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и продолжает работу в составе организации, говорится в заявлении Росавиации. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T19:48

2022-10-01T19:48

2022-10-01T19:55

россия

международная организация гражданской авиации

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия остается членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и продолжает работу в составе организации, говорится в заявлении Росавиации.В субботу в организации сообщили РИА Новости, что России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета ИКАО."Россия остается членом ИКАО и продолжает работу в составе организации. На выборах в совет ИКАО Россия получила поддержку 80 государств-членов организации (при требуемом минимуме 86). Это не позволило РФ быть избранной членом совета по первой группе государств ИКАО", - говорится в сообщении.При этом, отмечает Росавиация, согласно правилам постоянных процедур при голосовании в совет с учетом неизбрания 11-го члена совета требуется переголосование. Однако российский делегации в этом было отказано."Полагаем, что недружественное решение коалиции стран является политическим и носит временный характер. Вклад нашей страны в развитие международный авиации имеет признание во всем мире. Ряд наших инициатив были приняты в рамках ИКАО как стандарты и используются государствами для развития безопасного международного воздушного сообщения", - говорится в сообщении."РФ сохраняет за собой право полноправного членства в международной организации и продолжит свою работу через представительство России в ИКАО, а также в профильных рабочих группах ИКАО. РФ будет, как и раньше, в своей деятельности придерживаться рекомендованной практики и стандартов ИКАО, продолжая обеспечивать высокие стандарты безопасности полетов", - отмечает ведомство.Ведомство также сообщает, что на выполнение международных полетов российскими авиакомпаниями в дружественные страны данное решение не повлияет, так как такое взаимодействие основывается на двусторонних договоренностях в области воздушного сообщения.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820701363.html

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820557648.html

https://ria.ru/20220930/aeroport-1820586218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)