https://ria.ru/20221001/ikao-1820898182.html
Россия сохраняет полноправное членство в ИКАО
Россия сохраняет полноправное членство в ИКАО - РИА Новости, 01.10.2022
Россия сохраняет полноправное членство в ИКАО
Россия остается членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и продолжает работу в составе организации, говорится в заявлении Росавиации. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T19:48
2022-10-01T19:48
2022-10-01T19:55
россия
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия остается членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и продолжает работу в составе организации, говорится в заявлении Росавиации.В субботу в организации сообщили РИА Новости, что России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета ИКАО."Россия остается членом ИКАО и продолжает работу в составе организации. На выборах в совет ИКАО Россия получила поддержку 80 государств-членов организации (при требуемом минимуме 86). Это не позволило РФ быть избранной членом совета по первой группе государств ИКАО", - говорится в сообщении.При этом, отмечает Росавиация, согласно правилам постоянных процедур при голосовании в совет с учетом неизбрания 11-го члена совета требуется переголосование. Однако российский делегации в этом было отказано."Полагаем, что недружественное решение коалиции стран является политическим и носит временный характер. Вклад нашей страны в развитие международный авиации имеет признание во всем мире. Ряд наших инициатив были приняты в рамках ИКАО как стандарты и используются государствами для развития безопасного международного воздушного сообщения", - говорится в сообщении."РФ сохраняет за собой право полноправного членства в международной организации и продолжит свою работу через представительство России в ИКАО, а также в профильных рабочих группах ИКАО. РФ будет, как и раньше, в своей деятельности придерживаться рекомендованной практики и стандартов ИКАО, продолжая обеспечивать высокие стандарты безопасности полетов", - отмечает ведомство.Ведомство также сообщает, что на выполнение международных полетов российскими авиакомпаниями в дружественные страны данное решение не повлияет, так как такое взаимодействие основывается на двусторонних договоренностях в области воздушного сообщения.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820701363.html
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820557648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
19:48 01.10.2022 (обновлено: 19:55 01.10.2022)
Россия сохраняет полноправное членство в ИКАО
Россия сохраняет полноправное членство в ИКАО, продолжит работу через представительство
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Россия остается членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и продолжает работу в составе организации, говорится
в заявлении Росавиации.
В субботу в организации сообщили РИА Новости, что России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета ИКАО
.
"Россия остается членом ИКАО и продолжает работу в составе организации. На выборах в совет ИКАО Россия получила поддержку 80 государств-членов организации (при требуемом минимуме 86). Это не позволило РФ быть избранной членом совета по первой группе государств ИКАО", - говорится в сообщении.
При этом, отмечает Росавиация
, согласно правилам постоянных процедур при голосовании в совет с учетом неизбрания 11-го члена совета требуется переголосование. Однако российский делегации в этом было отказано.
"Полагаем, что недружественное решение коалиции стран является политическим и носит временный характер. Вклад нашей страны в развитие международный авиации имеет признание во всем мире. Ряд наших инициатив были приняты в рамках ИКАО как стандарты и используются государствами для развития безопасного международного воздушного сообщения", - говорится в сообщении.
"РФ сохраняет за собой право полноправного членства в международной организации и продолжит свою работу через представительство России в ИКАО, а также в профильных рабочих группах ИКАО. РФ будет, как и раньше, в своей деятельности придерживаться рекомендованной практики и стандартов ИКАО, продолжая обеспечивать высокие стандарты безопасности полетов", - отмечает ведомство.
Ведомство также сообщает, что на выполнение международных полетов российскими авиакомпаниями в дружественные страны данное решение не повлияет, так как такое взаимодействие основывается на двусторонних договоренностях в области воздушного сообщения.