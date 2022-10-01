https://ria.ru/20221001/icao-1820872878.html

России не удалось добиться переизбрания в совет ИКАО

России не удалось добиться переизбрания в совет ИКАО - РИА Новости, 01.10.2022

России не удалось добиться переизбрания в совет ИКАО

России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:06

2022-10-01T17:06

2022-10-01T18:37

россия

международная организация гражданской авиации

в мире

сша

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мария захарова

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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на письменный запрос.Голосование по избранию стран в Совет ИКАО, куда входят 36 государств, проходит каждые три года. Члены избираются в три группы. В первой группе, помимо России, числятся десять других стран, а именно: США, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Канада, Австралия, Бразилия, Германия и Италия.Из приведенного ИКАО обновленного перечня следует, что по результатам голосования только России не удалось переизбраться в Совет организации.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призывала не использовать эту организацию в политических целях, превращая ее в инструмент политического давления или борьбы с неугодными правительствами.

https://ria.ru/20220923/serbiya-1819086307.html

россия

сша

великобритания

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, международная организация гражданской авиации, в мире, сша, великобритания, мария захарова