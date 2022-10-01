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России не удалось добиться переизбрания в совет ИКАО - РИА Новости, 01.10.2022
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России не удалось добиться переизбрания в совет ИКАО
России не удалось добиться переизбрания в совет ИКАО - РИА Новости, 01.10.2022
России не удалось добиться переизбрания в совет ИКАО
России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:06
2022-10-01T18:37
россия
международная организация гражданской авиации
в мире
сша
великобритания
мария захарова
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на письменный запрос.Голосование по избранию стран в Совет ИКАО, куда входят 36 государств, проходит каждые три года. Члены избираются в три группы. В первой группе, помимо России, числятся десять других стран, а именно: США, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Канада, Австралия, Бразилия, Германия и Италия.Из приведенного ИКАО обновленного перечня следует, что по результатам голосования только России не удалось переизбраться в Совет организации.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призывала не использовать эту организацию в политических целях, превращая ее в инструмент политического давления или борьбы с неугодными правительствами.
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россия, международная организация гражданской авиации, в мире, сша, великобритания, мария захарова
Россия, Международная организация гражданской авиации, В мире, США, Великобритания, Мария Захарова
17:06 01.10.2022 (обновлено: 18:37 01.10.2022)
 
России не удалось добиться переизбрания в совет ИКАО

Россию не переизбрали в Совет Международной организации гражданской авиации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на письменный запрос.

"Мы объявили об итогах голосования, которое состоялось сегодня утром", — ответили в ИКАО, прикрепив к ответу соответствующую ссылку.

Голосование по избранию стран в Совет ИКАО, куда входят 36 государств, проходит каждые три года. Члены избираются в три группы. В первой группе, помимо России, числятся десять других стран, а именно: США, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Канада, Австралия, Бразилия, Германия и Италия.
Из приведенного ИКАО обновленного перечня следует, что по результатам голосования только России не удалось переизбраться в Совет организации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призывала не использовать эту организацию в политических целях, превращая ее в инструмент политического давления или борьбы с неугодными правительствами.
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