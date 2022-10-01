https://ria.ru/20221001/ian-1820788041.html

CNN: число жертв урагана "Иан" во Флориде достигло 42 человек

CNN: число жертв урагана "Иан" во Флориде достигло 42 человек - РИА Новости, 01.10.2022

CNN: число жертв урагана "Иан" во Флориде достигло 42 человек

Количество жертв урагана "Иан" в американском штате Флорида достигло 42 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные органы власти. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T03:07

2022-10-01T03:07

2022-10-01T03:08

в мире

флорида

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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Количество жертв урагана "Иан" в американском штате Флорида достигло 42 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные органы власти."Необходимо понять, что переход "Иана" в пост-тропический циклон вовсе не значит, что он больше не представляет опасности", - сообщили телеканалу в Национальном центре по контролю за ураганами.Помимо человеческих жертв и многочисленных повреждений домов, "Иан" также оставил местное население без электричества. По данным портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний, по состоянию на 20.00 по местному времени (3.00 мск) без света остаются более полутора миллионов потребителей электроэнергии во Флориде, 147 тысяч в Южной Каролине, почти 285 тысяч в Северной Каролине и 58 тысяч в Вирджинии.В пятницу президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Южная Каролина в связи с приближением "Иана".Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал ущерб от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.

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флорида

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Максим Горбачев

в мире, флорида