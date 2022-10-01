https://ria.ru/20221001/gruzy-1820895473.html

Доставка грузов из ЕС будет вестись с помощью перецепки в России

Доставка грузов из ЕС будет вестись с помощью перецепки в России - РИА Новости, 01.10.2022

Доставка грузов из ЕС будет вестись с помощью перецепки в России

Доставка грузов автотранспортом из стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Украины по территории РФ будет осуществляться с помощью перегрузки товаров или... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T19:24

2022-10-01T19:24

2022-10-01T19:44

экономика

россия

великобритания

норвегия

евросоюз

украина

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости/Прайм. Доставка грузов автотранспортом из стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Украины по территории РФ будет осуществляться с помощью перегрузки товаров или перецепки полуприцепа на российские и белорусские фуры, говорится с сообщении Минтранса РФ.Ранее правительство с 10 октября и до конца года ввело запрет на автоперевозки грузов транспортом из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины."Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться. Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства", - пояснили в министерстве.В Минтрансе уточнили, что данные правила не распространяются на Калининградскую область, в случае, если международная перевозка грузов выполняется с территории иностранных государств в Калининградскую область или в обратном направлении.Вместе с тем иностранному грузовому автотранспорту по территории России по-прежнему будет разрешено перевозить товары до конечного пункта назначения, если их потребительские свойства могут быть утрачены или ухудшены в случае перегрузки или перецепки полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В частности, это касается скоропортящихся товаров, продукции товаров фармацевтической, медицинской промышленности и ряда других, подчеркнули в министерстве."Вводимые с 10 октября правила стали ответными мерами на санкционный запрет передвижения российских грузоперевозчиков по территориям стран ЕС с 8 апреля 2022 года. Таким образом, теперь перевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях", - добавили в Минтрансе, комментируя запрет.

https://ria.ru/20221001/sanktsii-1820791535.html

https://ria.ru/20220929/gazoprovod-1820457143.html

https://ria.ru/20221001/karta-1820894780.html

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экономика, россия, великобритания, норвегия, евросоюз, украина, санкции, санкции в отношении россии, министерство транспорта рф (минтранс россии)