19:24 01.10.2022 (обновлено: 19:44 01.10.2022)
Доставка грузов из ЕС будет вестись с помощью перецепки в России
Доставка грузов из недружественных стран будет вестись с помощью перецепки в России
© РИА Новости / Юрий Пирогов / Перейти в медиабанкТаможенно-пропускной пункт "Красное" на границе России и Белоруссии
Таможенно-пропускной пункт "Красное" на границе России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости/Прайм. Доставка грузов автотранспортом из стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Украины по территории РФ будет осуществляться с помощью перегрузки товаров или перецепки полуприцепа на российские и белорусские фуры, говорится с сообщении Минтранса РФ.
Ранее правительство с 10 октября и до конца года ввело запрет на автоперевозки грузов транспортом из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.
"Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться. Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства", - пояснили в министерстве.
В Минтрансе уточнили, что данные правила не распространяются на Калининградскую область, в случае, если международная перевозка грузов выполняется с территории иностранных государств в Калининградскую область или в обратном направлении.
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Вместе с тем иностранному грузовому автотранспорту по территории России по-прежнему будет разрешено перевозить товары до конечного пункта назначения, если их потребительские свойства могут быть утрачены или ухудшены в случае перегрузки или перецепки полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В частности, это касается скоропортящихся товаров, продукции товаров фармацевтической, медицинской промышленности и ряда других, подчеркнули в министерстве.
"Вводимые с 10 октября правила стали ответными мерами на санкционный запрет передвижения российских грузоперевозчиков по территориям стран ЕС с 8 апреля 2022 года. Таким образом, теперь перевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях", - добавили в Минтрансе, комментируя запрет.