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Доставка грузов из ЕС будет вестись с помощью перецепки в России - РИА Новости, 01.10.2022
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Доставка грузов из ЕС будет вестись с помощью перецепки в России
Доставка грузов из ЕС будет вестись с помощью перецепки в России - РИА Новости, 01.10.2022
Доставка грузов из ЕС будет вестись с помощью перецепки в России
Доставка грузов автотранспортом из стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Украины по территории РФ будет осуществляться с помощью перегрузки товаров или... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T19:24
2022-10-01T19:44
экономика
россия
великобритания
норвегия
евросоюз
украина
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости/Прайм. Доставка грузов автотранспортом из стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Украины по территории РФ будет осуществляться с помощью перегрузки товаров или перецепки полуприцепа на российские и белорусские фуры, говорится с сообщении Минтранса РФ.Ранее правительство с 10 октября и до конца года ввело запрет на автоперевозки грузов транспортом из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины."Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться. Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства", - пояснили в министерстве.В Минтрансе уточнили, что данные правила не распространяются на Калининградскую область, в случае, если международная перевозка грузов выполняется с территории иностранных государств в Калининградскую область или в обратном направлении.Вместе с тем иностранному грузовому автотранспорту по территории России по-прежнему будет разрешено перевозить товары до конечного пункта назначения, если их потребительские свойства могут быть утрачены или ухудшены в случае перегрузки или перецепки полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В частности, это касается скоропортящихся товаров, продукции товаров фармацевтической, медицинской промышленности и ряда других, подчеркнули в министерстве."Вводимые с 10 октября правила стали ответными мерами на санкционный запрет передвижения российских грузоперевозчиков по территориям стран ЕС с 8 апреля 2022 года. Таким образом, теперь перевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях", - добавили в Минтрансе, комментируя запрет.
https://ria.ru/20221001/sanktsii-1820791535.html
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экономика, россия, великобритания, норвегия, евросоюз, украина, санкции, санкции в отношении россии, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Россия, Великобритания, Норвегия, Евросоюз, Украина, Санкции, Санкции в отношении России, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
19:24 01.10.2022 (обновлено: 19:44 01.10.2022)
 
Доставка грузов из ЕС будет вестись с помощью перецепки в России

Доставка грузов из недружественных стран будет вестись с помощью перецепки в России

© РИА Новости / Юрий Пирогов / Перейти в медиабанкТаможенно-пропускной пункт "Красное" на границе России и Белоруссии
Таможенно-пропускной пункт Красное на границе России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Юрий Пирогов
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Таможенно-пропускной пункт "Красное" на границе России и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости/Прайм. Доставка грузов автотранспортом из стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Украины по территории РФ будет осуществляться с помощью перегрузки товаров или перецепки полуприцепа на российские и белорусские фуры, говорится с сообщении Минтранса РФ.
Ранее правительство с 10 октября и до конца года ввело запрет на автоперевозки грузов транспортом из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.
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"Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться. Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства", - пояснили в министерстве.
В Минтрансе уточнили, что данные правила не распространяются на Калининградскую область, в случае, если международная перевозка грузов выполняется с территории иностранных государств в Калининградскую область или в обратном направлении.
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Вместе с тем иностранному грузовому автотранспорту по территории России по-прежнему будет разрешено перевозить товары до конечного пункта назначения, если их потребительские свойства могут быть утрачены или ухудшены в случае перегрузки или перецепки полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В частности, это касается скоропортящихся товаров, продукции товаров фармацевтической, медицинской промышленности и ряда других, подчеркнули в министерстве.
"Вводимые с 10 октября правила стали ответными мерами на санкционный запрет передвижения российских грузоперевозчиков по территориям стран ЕС с 8 апреля 2022 года. Таким образом, теперь перевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях", - добавили в Минтрансе, комментируя запрет.
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