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Правительство установило товары, которых не коснется запрет на перевозки
Правительство установило товары, которых не коснется запрет на перевозки - РИА Новости, 01.10.2022
Правительство установило товары, которых не коснется запрет на перевозки
Кабмин РФ установил перечень товаров, которых не коснётся запрет на перевозки, в нем продукты питания, фармацевтика и др. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:53
2022-10-01T18:53
2022-10-01T18:53
россия
санкции
правительство рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Кабмин РФ установил перечень товаров, которых не коснётся запрет на перевозки, в нем продукты питания, фармацевтика и др."Перечень товаров, на перевозку которых не распространяется запрет, установленный пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года: Живые животные, мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения, живые деревья и другие растения, алкогольные и безалкогольные напитки, пластмассы, керамические изделия, стекло, часы", - говорится в тексте сообщения.
https://ria.ru/20220919/import-1817865957.html
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россия, санкции, правительство рф
Россия, Санкции, Правительство РФ
Правительство установило товары, которых не коснется запрет на перевозки
Правительство установило перечень товаров, которых не коснется запрет на перевозки