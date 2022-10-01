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Правительство установило товары, которых не коснется запрет на перевозки - РИА Новости, 01.10.2022
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Правительство установило товары, которых не коснется запрет на перевозки
Правительство установило товары, которых не коснется запрет на перевозки - РИА Новости, 01.10.2022
Правительство установило товары, которых не коснется запрет на перевозки
Кабмин РФ установил перечень товаров, которых не коснётся запрет на перевозки, в нем продукты питания, фармацевтика и др. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:53
2022-10-01T18:53
россия
санкции
правительство рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Кабмин РФ установил перечень товаров, которых не коснётся запрет на перевозки, в нем продукты питания, фармацевтика и др."Перечень товаров, на перевозку которых не распространяется запрет, установленный пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года: Живые животные, мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения, живые деревья и другие растения, алкогольные и безалкогольные напитки, пластмассы, керамические изделия, стекло, часы", - говорится в тексте сообщения.
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россия, санкции, правительство рф
Россия, Санкции, Правительство РФ
18:53 01.10.2022
 
Правительство установило товары, которых не коснется запрет на перевозки

Правительство установило перечень товаров, которых не коснется запрет на перевозки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тележка с продуктами в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Кабмин РФ установил перечень товаров, которых не коснётся запрет на перевозки, в нем продукты питания, фармацевтика и др.
"Перечень товаров, на перевозку которых не распространяется запрет, установленный пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года: Живые животные, мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения, живые деревья и другие растения, алкогольные и безалкогольные напитки, пластмассы, керамические изделия, стекло, часы", - говорится в тексте сообщения.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 14:35
Продукты питания не включат в параллельный импорт
 
РоссияСанкцииПравительство РФ
 
 
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