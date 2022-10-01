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Правительство запретило перевозить грузы ЕС, Британии, Норвегии и Украине - РИА Новости, 01.10.2022
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Правительство запретило перевозить грузы ЕС, Британии, Норвегии и Украине
Правительство запретило перевозить грузы ЕС, Британии, Норвегии и Украине - РИА Новости, 01.10.2022
Правительство запретило перевозить грузы ЕС, Британии, Норвегии и Украине
Постановление правительства России о запрете перевозок грузов коснулось стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщается на официальном интернет-портале РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:42
2022-10-01T18:42
великобритания
норвегия
украина
евросоюз
россия
санкции
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Постановление правительства России о запрете перевозок грузов коснулось стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации."Перечень иностранных государств. которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов: государства - члены Европейского союза, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Норвегия, Украина", говорится в тексте документа.
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великобритания, норвегия, украина, евросоюз, россия, санкции
Великобритания, Норвегия, Украина, Евросоюз, Россия, Санкции
18:42 01.10.2022
 
Правительство запретило перевозить грузы ЕС, Британии, Норвегии и Украине

Постановление о запрете перевозок грузов коснулось ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины

© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в медиабанкГрузовые фуры на границе России и Белоруссии
Грузовые фуры на границе России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в медиабанк
Грузовые фуры на границе России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Постановление правительства России о запрете перевозок грузов коснулось стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"Перечень иностранных государств. которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов: государства - члены Европейского союза, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Норвегия, Украина", говорится в тексте документа.
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