https://ria.ru/20221001/gruzy-1820886044.html

Правительство запретило перевозить грузы ЕС, Британии, Норвегии и Украине

Правительство запретило перевозить грузы ЕС, Британии, Норвегии и Украине - РИА Новости, 01.10.2022

Правительство запретило перевозить грузы ЕС, Британии, Норвегии и Украине

Постановление правительства России о запрете перевозок грузов коснулось стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщается на официальном интернет-портале РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T18:42

2022-10-01T18:42

2022-10-01T18:42

великобритания

норвегия

украина

евросоюз

россия

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693357_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_69a4cb83e0b2e40aa4142c78d0bb4a61.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Постановление правительства России о запрете перевозок грузов коснулось стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации."Перечень иностранных государств. которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов: государства - члены Европейского союза, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Норвегия, Украина", говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20220930/evropa-1820690867.html

великобритания

норвегия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, норвегия, украина, евросоюз, россия, санкции