https://ria.ru/20221001/gruzy-1820886044.html
Правительство запретило перевозить грузы ЕС, Британии, Норвегии и Украине
Правительство запретило перевозить грузы ЕС, Британии, Норвегии и Украине - РИА Новости, 01.10.2022
Правительство запретило перевозить грузы ЕС, Британии, Норвегии и Украине
Постановление правительства России о запрете перевозок грузов коснулось стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщается на официальном интернет-портале РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:42
2022-10-01T18:42
2022-10-01T18:42
великобритания
норвегия
украина
евросоюз
россия
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693357_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_69a4cb83e0b2e40aa4142c78d0bb4a61.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Постановление правительства России о запрете перевозок грузов коснулось стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации."Перечень иностранных государств. которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов: государства - члены Европейского союза, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Норвегия, Украина", говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20220930/evropa-1820690867.html
великобритания
норвегия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693357_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_69553ec99fcfc763ba0b6a01671de893.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, норвегия, украина, евросоюз, россия, санкции
Великобритания, Норвегия, Украина, Евросоюз, Россия, Санкции
Правительство запретило перевозить грузы ЕС, Британии, Норвегии и Украине
Постановление о запрете перевозок грузов коснулось ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины