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Правительство запретило перевозить грузы странам, которые ввели санкции

Правительство запретило перевозить грузы странам, которые ввели санкции - РИА Новости, 01.10.2022

Правительство запретило перевозить грузы странам, которые ввели санкции

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T18:18

2022-10-01T18:18

2022-10-01T18:57

россия

экономика

михаил мишустин

санкции в отношении россии

великобритания

норвегия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах", —говорится тексте постановление.Уточняется, что введенный запрет коснется стран — членов Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины и будет действовать с 10 октября по 31 декабря 2022 года.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав резкий рост цен на продукты питания и топливо.Накануне, выступая на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий, Владимир Путин заявил, что Вашингтон рассчитывал устроить санкционный блицкриг против Москвы и вновь "построить" весь мир, но, такая перспектива "возбуждает далеко не всех".

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820557648.html

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великобритания

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россия, экономика, михаил мишустин, санкции в отношении россии, великобритания, норвегия