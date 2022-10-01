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Правительство запретило перевозить грузы странам, которые ввели санкции
Правительство запретило перевозить грузы странам, которые ввели санкции - РИА Новости, 01.10.2022
Правительство запретило перевозить грузы странам, которые ввели санкции
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:18
2022-10-01T18:18
2022-10-01T18:57
россия
экономика
михаил мишустин
санкции в отношении россии
великобритания
норвегия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах", —говорится тексте постановление.Уточняется, что введенный запрет коснется стран — членов Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины и будет действовать с 10 октября по 31 декабря 2022 года.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав резкий рост цен на продукты питания и топливо.Накануне, выступая на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий, Владимир Путин заявил, что Вашингтон рассчитывал устроить санкционный блицкриг против Москвы и вновь "построить" весь мир, но, такая перспектива "возбуждает далеко не всех".
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россия, экономика, михаил мишустин, санкции в отношении россии, великобритания, норвегия
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Санкции в отношении России, Великобритания, Норвегия
18:18 01.10.2022 (обновлено: 18:57 01.10.2022)
Правительство запретило перевозить грузы странам, которые ввели санкции
Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов наложивших санкции стран