https://ria.ru/20221001/gorlovka-1820828589.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку снарядами НАТО

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку снарядами НАТО - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку снарядами НАТО

Украинские войска за 53 минуты обстреляли Макеевку и Горловку, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T12:36

2022-10-01T12:36

2022-10-01T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

горловка

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нато

telegram (приложение)

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 53 минуты обстреляли Макеевку и Горловку, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 09.29 был обстрелян Кировский район Макеевки, а в 10.07 и 10.22 - Червоногвардейский. Всего по населенному пункту было выпущено девять снарядов.Горловский поселок шахты Изотова обстреляли в 09.35, в его сторону выпустили четыре "натовских" снаряда.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221001/donbass-1820827546.html

макеевка

горловка

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, telegram (приложение)