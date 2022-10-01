https://ria.ru/20221001/gazprom-1820854446.html

"Газпром" остановил транспортировку газа через Австрию

"Газпром" остановил транспортировку газа через Австрию - РИА Новости, 01.10.2022

"Газпром" остановил транспортировку газа через Австрию

Приостановка поставок газа через Австрию вызвана регулятивными изменениями в этой стране, заявил "Газпром" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:55

2022-10-01T15:55

2022-10-01T18:54

экономика

австрия

газпром

газпром экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_3ae0421b67d65a578a5324afdef86bca.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Приостановка поставок газа через Австрию вызвана регулятивными изменениями в этой стране, заявил "Газпром" в Telegram-канале."Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации", — говорится в сообщении.Там уточнили, что причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября, и заверили, что работают над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.Как сообщила компания Eni, "Газпром" уведомил ее, что не сможет запрошенный поставить Италией газ из-за невозможности его транспортировки через Австрию.В австрийском городке Баумгартен на границе со Словакией расположен Центральноевропейский газовый хаб — международная площадка для торговли газом, которая входит в тройку крупнейших в Европе. Через него проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу, в том числе и поступающего по газопроводу "Северный поток".В последние месяцы поставки по "Северному потоку" значительно сократились из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями. А 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили утечку газа, причем сразу в четырех местах. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20220928/potok-1820069142.html

https://ria.ru/20220905/omv-1814526826.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, австрия, газпром, газпром экспорт