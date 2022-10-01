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"Газпром" остановил транспортировку газа через Австрию - РИА Новости, 01.10.2022
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"Газпром" остановил транспортировку газа через Австрию
"Газпром" остановил транспортировку газа через Австрию - РИА Новости, 01.10.2022
"Газпром" остановил транспортировку газа через Австрию
Приостановка поставок газа через Австрию вызвана регулятивными изменениями в этой стране, заявил "Газпром" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:55
2022-10-01T18:54
экономика
австрия
газпром
газпром экспорт
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Приостановка поставок газа через Австрию вызвана регулятивными изменениями в этой стране, заявил "Газпром" в Telegram-канале."Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации", — говорится в сообщении.Там уточнили, что причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября, и заверили, что работают над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.Как сообщила компания Eni, "Газпром" уведомил ее, что не сможет запрошенный поставить Италией газ из-за невозможности его транспортировки через Австрию.В австрийском городке Баумгартен на границе со Словакией расположен Центральноевропейский газовый хаб — международная площадка для торговли газом, которая входит в тройку крупнейших в Европе. Через него проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу, в том числе и поступающего по газопроводу "Северный поток".В последние месяцы поставки по "Северному потоку" значительно сократились из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями. А 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили утечку газа, причем сразу в четырех местах. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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экономика, австрия, газпром, газпром экспорт
Экономика, Австрия, Газпром, Газпром Экспорт
15:55 01.10.2022 (обновлено: 18:54 01.10.2022)
 
"Газпром" остановил транспортировку газа через Австрию

"Газпром" объяснил остановку транспортировки газа через Австрию отказом оператора

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентральноевропейский газовый хаб в Баумгартене
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Приостановка поставок газа через Австрию вызвана регулятивными изменениями в этой стране, заявил "Газпром" в Telegram-канале.
"Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября, и заверили, что работают над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.
Как сообщила компания Eni, "Газпром" уведомил ее, что не сможет запрошенный поставить Италией газ из-за невозможности его транспортировки через Австрию.
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В австрийском городке Баумгартен на границе со Словакией расположен Центральноевропейский газовый хаб — международная площадка для торговли газом, которая входит в тройку крупнейших в Европе. Через него проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу, в том числе и поступающего по газопроводу "Северный поток".
В последние месяцы поставки по "Северному потоку" значительно сократились из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями. А 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили утечку газа, причем сразу в четырех местах. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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