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Давление в "Северном потоке — 2" стабилизировалось, нитка опустела - РИА Новости, 01.10.2022
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Давление в "Северном потоке — 2" стабилизировалось, нитка опустела
Давление в "Северном потоке — 2" стабилизировалось, нитка опустела - РИА Новости, 01.10.2022
Давление в "Северном потоке — 2" стабилизировалось, нитка опустела
Давление в газопроводе "Северный поток — 2" стабилизировалось, нитка опустела, сообщило Датское энергетическое агентство в Twitter со ссылкой на компанию Nord... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:58
2022-10-01T18:41
экономика
nord stream 2 ag
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
цены на нефть
мария захарова
россия
дания
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МУРМАНСК, 1 окт — РИА Новости. Давление в газопроводе "Северный поток — 2" стабилизировалось, нитка опустела, сообщило Датское энергетическое агентство в Twitter со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG."Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе "Северный поток — 2" давление стабилизировалось, &lt;...&gt; утечка газа прекратилась", — говорится в заявлении.Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.
https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html
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экономика, nord stream 2 ag, северный поток — 2, авария на "северных потоках", цены на нефть, мария захарова, россия, дания, европа, нато, twitter, северный поток
Экономика, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Цены на нефть, Мария Захарова, Россия, Дания, Европа, НАТО, Twitter, Северный поток
17:58 01.10.2022 (обновлено: 18:41 01.10.2022)
 
Давление в "Северном потоке — 2" стабилизировалось, нитка опустела

Nord Stream 2 AG сообщила о стабилизации давления в газопроводе "Северный поток — 2"

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Рабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
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МУРМАНСК, 1 окт — РИА Новости. Давление в газопроводе "Северный поток — 2" стабилизировалось, нитка опустела, сообщило Датское энергетическое агентство в Twitter со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.
"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе "Северный поток — 2" давление стабилизировалось, <...> утечка газа прекратилась", — говорится в заявлении.
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Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках".
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В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.
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ЭкономикаNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Цены на нефтьМария ЗахароваРоссияДанияЕвропаНАТОTwitterСеверный поток
 
 
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