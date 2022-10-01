17:58 01.10.2022 (обновлено: 18:41 01.10.2022)
Давление в "Северном потоке — 2" стабилизировалось, нитка опустела
Nord Stream 2 AG сообщила о стабилизации давления в газопроводе "Северный поток — 2"
© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток — 2"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Рабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МУРМАНСК, 1 окт — РИА Новости. Давление в газопроводе "Северный поток — 2" стабилизировалось, нитка опустела, сообщило Датское энергетическое агентство в Twitter со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.
"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе "Северный поток — 2" давление стабилизировалось, <...> утечка газа прекратилась", — говорится в заявлении.
Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках".
В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.