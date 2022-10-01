https://ria.ru/20221001/gazoprovod-1820880306.html

Давление в "Северном потоке — 2" стабилизировалось, нитка опустела

Давление в "Северном потоке — 2" стабилизировалось, нитка опустела - РИА Новости, 01.10.2022

Давление в "Северном потоке — 2" стабилизировалось, нитка опустела

Давление в газопроводе "Северный поток — 2" стабилизировалось, нитка опустела, сообщило Датское энергетическое агентство в Twitter со ссылкой на компанию Nord... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:58

2022-10-01T17:58

2022-10-01T18:41

экономика

nord stream 2 ag

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МУРМАНСК, 1 окт — РИА Новости. Давление в газопроводе "Северный поток — 2" стабилизировалось, нитка опустела, сообщило Датское энергетическое агентство в Twitter со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG."Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе "Северный поток — 2" давление стабилизировалось, <...> утечка газа прекратилась", — говорится в заявлении.Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.

https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html

https://ria.ru/20221001/potok-1820807954.html

https://ria.ru/20221001/nebenzya-1820779874.html

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