Рейтинг@Mail.ru
E-Control сообщил, что потоки газа в Австрию остаются постоянными - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/gaz-1820908584.html
E-Control сообщил, что потоки газа в Австрию остаются постоянными
E-Control сообщил, что потоки газа в Австрию остаются постоянными - РИА Новости, 01.10.2022
E-Control сообщил, что потоки газа в Австрию остаются постоянными
Перебои с транзитом газа в Италию не влияют на поставки в Австрию, сообщил регулятор E-Control в субботу. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T21:03
2022-10-01T21:03
экономика
цены на нефть
италия
россия
австрия
газпром
газпром экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077015_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_ab76d2d5167b27d901705492285019d8.jpg
ВЕНА, 1 окт - РИА Новости. Перебои с транзитом газа в Италию не влияют на поставки в Австрию, сообщил регулятор E-Control в субботу.Ранее "Газпром" сообщил, что поставки газа по контрактам "Газпром экспорта" через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации, причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в стране в конце сентября. Ранее итальянская Eni сообщала, что "Газпром" в субботу не сможет поставить газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию."Ситуация не влияет на безопасность поставок - ни в Австрии, ни в Италии... Нет причин для беспокойства", - цитирует представителя E-Control австрийское издание Kleine Zeitung. По данным издания, Австрия продолжает получать газ из России и, согласно контрактам, поставляет его также в Италию.Австрийская нефтегазовая компания OMV также подтвердила, что газ продолжает поступать в Австрию. Он поступает "в значительно большем количестве, чем было заявлено в последний раз", приводит Kleine Zeitung слова официального представителя компании.
https://ria.ru/20221001/gaz-1820906915.html
италия
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077015_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_fa0eb9bb5c2af4ef3bd47eed86cbc46b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, италия, россия, австрия, газпром, газпром экспорт
Экономика, Цены на нефть, Италия, Россия, Австрия, Газпром, Газпром Экспорт
21:03 01.10.2022
 
E-Control сообщил, что потоки газа в Австрию остаются постоянными

E-Control сообщил, что перебои с транзитом газа в Италию не влияют на поставки в Австрию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 1 окт - РИА Новости. Перебои с транзитом газа в Италию не влияют на поставки в Австрию, сообщил регулятор E-Control в субботу.
"Перебои с транзитом газа в Италию, но потоки газа в Австрию остаются постоянными. Продолжается заполнение хранилищ", - сообщается на сайте ведомства.
Ранее "Газпром" сообщил, что поставки газа по контрактам "Газпром экспорта" через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации, причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в стране в конце сентября. Ранее итальянская Eni сообщала, что "Газпром" в субботу не сможет поставить газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.
"Ситуация не влияет на безопасность поставок - ни в Австрии, ни в Италии... Нет причин для беспокойства", - цитирует представителя E-Control австрийское издание Kleine Zeitung. По данным издания, Австрия продолжает получать газ из России и, согласно контрактам, поставляет его также в Италию.
Австрийская нефтегазовая компания OMV также подтвердила, что газ продолжает поступать в Австрию. Он поступает "в значительно большем количестве, чем было заявлено в последний раз", приводит Kleine Zeitung слова официального представителя компании.
Строительство газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 20:55
ENTSOG заявила о снижении экспорта российского газа по "Турецкому потоку"
 
ЭкономикаЦены на нефтьИталияРоссияАвстрияГазпромГазпром Экспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала