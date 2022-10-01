https://ria.ru/20221001/gaz-1820908584.html

E-Control сообщил, что потоки газа в Австрию остаются постоянными

E-Control сообщил, что потоки газа в Австрию остаются постоянными - РИА Новости, 01.10.2022

E-Control сообщил, что потоки газа в Австрию остаются постоянными

Перебои с транзитом газа в Италию не влияют на поставки в Австрию, сообщил регулятор E-Control в субботу. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T21:03

2022-10-01T21:03

2022-10-01T21:03

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газпром экспорт

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ВЕНА, 1 окт - РИА Новости. Перебои с транзитом газа в Италию не влияют на поставки в Австрию, сообщил регулятор E-Control в субботу.Ранее "Газпром" сообщил, что поставки газа по контрактам "Газпром экспорта" через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации, причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в стране в конце сентября. Ранее итальянская Eni сообщала, что "Газпром" в субботу не сможет поставить газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию."Ситуация не влияет на безопасность поставок - ни в Австрии, ни в Италии... Нет причин для беспокойства", - цитирует представителя E-Control австрийское издание Kleine Zeitung. По данным издания, Австрия продолжает получать газ из России и, согласно контрактам, поставляет его также в Италию.Австрийская нефтегазовая компания OMV также подтвердила, что газ продолжает поступать в Австрию. Он поступает "в значительно большем количестве, чем было заявлено в последний раз", приводит Kleine Zeitung слова официального представителя компании.

https://ria.ru/20221001/gaz-1820906915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, италия, россия, австрия, газпром, газпром экспорт