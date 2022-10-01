https://ria.ru/20221001/gaz-1820906915.html

ENTSOG заявила о снижении экспорта российского газа по "Турецкому потоку"

ENTSOG заявила о снижении экспорта российского газа по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 01.10.2022

ENTSOG заявила о снижении экспорта российского газа по "Турецкому потоку"

Объем экспорта российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в последнюю неделю сентября снизился примерно на 20-25% по сравнению с показателями... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T20:55

2022-10-01T20:55

2022-10-01T20:55

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объем экспорта российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в последнюю неделю сентября снизился примерно на 20-25% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого месяца, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).Экспорт газа через пункт "Странджа 2 — Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, в последнюю неделю сентября составил около 32,5-38,1 миллиона кубометров, тогда как в аналогичном периоде августа объем достигал примерно 43,5-48,1 миллиона кубометров. Показатель опустился почти на 20-25%.Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу по двум маршрутам — по газотранспортной системе Украины и "Турецкому потоку".Начало военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились."Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.Оператор газопровода — зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V. — сообщил в четверг, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в компании заверили, что поставки по трубе не пострадают, и сообщили, что уже подали заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.

https://ria.ru/20221001/gazprom-1820854446.html

https://ria.ru/20221001/ukraina-1820835104.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, европа, нидерланды, турция, газпром, pgnig, gasum, турецкий поток, северный поток