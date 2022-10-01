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ENTSOG заявила о снижении экспорта российского газа по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 01.10.2022
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ENTSOG заявила о снижении экспорта российского газа по "Турецкому потоку"
ENTSOG заявила о снижении экспорта российского газа по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 01.10.2022
ENTSOG заявила о снижении экспорта российского газа по "Турецкому потоку"
Объем экспорта российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в последнюю неделю сентября снизился примерно на 20-25% по сравнению с показателями... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:55
2022-10-01T20:55
экономика
цены на нефть
европа
нидерланды
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объем экспорта российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в последнюю неделю сентября снизился примерно на 20-25% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого месяца, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).Экспорт газа через пункт "Странджа 2 — Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, в последнюю неделю сентября составил около 32,5-38,1 миллиона кубометров, тогда как в аналогичном периоде августа объем достигал примерно 43,5-48,1 миллиона кубометров. Показатель опустился почти на 20-25%.Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу по двум маршрутам — по газотранспортной системе Украины и "Турецкому потоку".Начало военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились."Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.Оператор газопровода — зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V. — сообщил в четверг, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в компании заверили, что поставки по трубе не пострадают, и сообщили, что уже подали заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.
https://ria.ru/20221001/gazprom-1820854446.html
https://ria.ru/20221001/ukraina-1820835104.html
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экономика, цены на нефть, европа, нидерланды, турция, газпром, pgnig, gasum, турецкий поток, северный поток
Экономика, Цены на нефть, Европа, Нидерланды, Турция, Газпром, PGNiG, Gasum, Турецкий поток, Северный поток
20:55 01.10.2022
 
ENTSOG заявила о снижении экспорта российского газа по "Турецкому потоку"

ENTSOG: экспорт газа из России в Европу по "Турецкому потоку" снизился на 20-25 процентов

© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объем экспорта российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в последнюю неделю сентября снизился примерно на 20-25% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого месяца, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Экспорт газа через пункт "Странджа 2 — Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, в последнюю неделю сентября составил около 32,5-38,1 миллиона кубометров, тогда как в аналогичном периоде августа объем достигал примерно 43,5-48,1 миллиона кубометров. Показатель опустился почти на 20-25%.
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 15:55
"Газпром" остановил транспортировку газа через Австрию
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу по двум маршрутам — по газотранспортной системе Украины и "Турецкому потоку".
Начало военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.
"Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Оператор газопровода — зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V. — сообщил в четверг, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в компании заверили, что поставки по трубе не пострадают, и сообщили, что уже подали заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 13:24
На Украине предложили отказаться от газа и перейти на отопление мусором
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаНидерландыТурцияГазпромPGNiGGasumТурецкий потокСеверный поток
 
 
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