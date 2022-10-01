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Власти ФРГ пожаловались на нежелание немцев экономить газ - РИА Новости, 01.10.2022
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Власти ФРГ пожаловались на нежелание немцев экономить газ
Власти ФРГ пожаловались на нежелание немцев экономить газ - РИА Новости, 01.10.2022
Власти ФРГ пожаловались на нежелание немцев экономить газ
Высокий уровень потребления газа частными немецкими домохозяйствами грозит дефицитом голубого топлива предстоящей зимой, заявил в интервью для Frankfurter... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:04
2022-10-01T18:31
экономика
цены на нефть
германия
украина
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Высокий уровень потребления газа частными немецкими домохозяйствами грозит дефицитом голубого топлива предстоящей зимой, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер."Темпы частного потребления газа растут слишком быстро, даже несмотря на резкий рост цен. Сейчас немецкие потребители используют на 15 процентов больше топлива, чем в прошлом году. Вне зависимости от того, ждет нас теплая или холодная зима, нам нужна экономия минимум в 20 процентов. Пока мы далеки от этой цифры", — подчеркнул Мюллер.Он предупредил, что если частные домохозяйства не будут экономнее, то пострадает вся немецкая промышленность.Кусающиеся цены приводят к значительному сокращению производства. Германия организовала поставки СПГ из многих уголков мира, но всего этого недостаточно, чтобы заменить российское топливо", — добавил глава федерального агентства.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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экономика, цены на нефть, германия, украина, москва, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Германия, Украина, Москва, Санкции в отношении России
17:04 01.10.2022 (обновлено: 18:31 01.10.2022)
 
Власти ФРГ пожаловались на нежелание немцев экономить газ

Регулятор в Германии предупредил немцев о последствиях отсутствия российского газа зимой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Высокий уровень потребления газа частными немецкими домохозяйствами грозит дефицитом голубого топлива предстоящей зимой, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.
"Темпы частного потребления газа растут слишком быстро, даже несмотря на резкий рост цен. Сейчас немецкие потребители используют на 15 процентов больше топлива, чем в прошлом году. Вне зависимости от того, ждет нас теплая или холодная зима, нам нужна экономия минимум в 20 процентов. Пока мы далеки от этой цифры", — подчеркнул Мюллер.
Он предупредил, что если частные домохозяйства не будут экономнее, то пострадает вся немецкая промышленность.
Кусающиеся цены приводят к значительному сокращению производства. Германия организовала поставки СПГ из многих уголков мира, но всего этого недостаточно, чтобы заменить российское топливо", — добавил глава федерального агентства.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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ЭкономикаЦены на нефтьГерманияУкраинаМоскваСанкции в отношении России
 
 
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