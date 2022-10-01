https://ria.ru/20221001/gaz-1820864067.html

Молдавия нарушает контракт за поставленный газ, заявили в "Газпроме"

Молдавия нарушает контракт за поставленный газ, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 01.10.2022

Молдавия нарушает контракт за поставленный газ, заявили в "Газпроме"

Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:20

2022-10-01T16:20

2022-10-01T16:40

экономика

молдавия

газпром

группа газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077015_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_ab76d2d5167b27d901705492285019d8.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент, заявил "Газпром".Компания в своем сообщении в Telegram-канале подтвердила поставки газа в Молдавию в октябре. При этом в "Газпроме" отметили, что "молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ"."Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт", - заключает "Газпром".

https://ria.ru/20221001/gazprom-1820854446.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, молдавия, газпром, группа газ