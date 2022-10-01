https://ria.ru/20221001/gaz-1820864067.html
Молдавия нарушает контракт за поставленный газ, заявили в "Газпроме"
Молдавия нарушает контракт за поставленный газ, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 01.10.2022
Молдавия нарушает контракт за поставленный газ, заявили в "Газпроме"
Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:20
2022-10-01T16:20
2022-10-01T16:40
экономика
молдавия
газпром
группа газ
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент, заявил "Газпром".Компания в своем сообщении в Telegram-канале подтвердила поставки газа в Молдавию в октябре. При этом в "Газпроме" отметили, что "молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ"."Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт", - заключает "Газпром".
https://ria.ru/20221001/gazprom-1820854446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, газпром, группа газ
Экономика, Молдавия, Газпром, Группа ГАЗ
16:20 01.10.2022 (обновлено: 16:40 01.10.2022)
Молдавия нарушает контракт за поставленный газ, заявили в "Газпроме"
"Газпром" заявил о регулярных нарушениях Молдавией положений контракта за поставленный газ