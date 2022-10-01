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Молдавия нарушает контракт за поставленный газ, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 01.10.2022
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Молдавия нарушает контракт за поставленный газ, заявили в "Газпроме"
Молдавия нарушает контракт за поставленный газ, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 01.10.2022
Молдавия нарушает контракт за поставленный газ, заявили в "Газпроме"
Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:20
2022-10-01T16:40
экономика
молдавия
газпром
группа газ
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент, заявил "Газпром".Компания в своем сообщении в Telegram-канале подтвердила поставки газа в Молдавию в октябре. При этом в "Газпроме" отметили, что "молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ"."Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт", - заключает "Газпром".
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экономика, молдавия, газпром, группа газ
Экономика, Молдавия, Газпром, Группа ГАЗ
16:20 01.10.2022 (обновлено: 16:40 01.10.2022)
 
Молдавия нарушает контракт за поставленный газ, заявили в "Газпроме"

"Газпром" заявил о регулярных нарушениях Молдавией положений контракта за поставленный газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент, заявил "Газпром".
Компания в своем сообщении в Telegram-канале подтвердила поставки газа в Молдавию в октябре. При этом в "Газпроме" отметили, что "молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ".
"Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт", - заключает "Газпром".
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
15:55
"Газпром" остановил транспортировку газа через Австрию
 
ЭкономикаМолдавияГазпромГруппа ГАЗ
 
 
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