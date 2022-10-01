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"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдавию - РИА Новости, 01.10.2022
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"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдавию
"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдавию - РИА Новости, 01.10.2022
"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдавию
"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдову в октябре 2022 года в объеме 5,7 млн куб. м в сутки. Объем предопределен односторонним отказом украинской стороны... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:13
2022-10-01T16:30
экономика
молдавия
газпром
майя санду
молдовагаз
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. "Газпром" подтвердил поставку газа в Молдову в октябре 2022 года в объеме 5,7 млн куб. м в сутки. Объем предопределен односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС "Сохрановка", — сообщила компания в своем Telegram-канале.Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что представители "Газпрома" не подтвердили, что продолжат поставки газа в республику в октябре, поскольку компания "Молдовагаз" не выплатила авансовый платеж. Компания сообщила о выплате остатка аванса за сентябрь в размере 24 миллионов долларов в пятницу.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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экономика, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Газпром, Майя Санду, Молдовагаз
16:13 01.10.2022 (обновлено: 16:30 01.10.2022)
 
"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдавию

"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдавию в объеме 5,7 миллионов кубов в сутки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. "Газпром" подтвердил поставку газа в Молдову в октябре 2022 года в объеме 5,7 млн куб. м в сутки. Объем предопределен односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС "Сохрановка", — сообщила компания в своем Telegram-канале.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что представители "Газпрома" не подтвердили, что продолжат поставки газа в республику в октябре, поскольку компания "Молдовагаз" не выплатила авансовый платеж. Компания сообщила о выплате остатка аванса за сентябрь в размере 24 миллионов долларов в пятницу.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 23:42
"Газпром" оценил объем газа в трех нитках "Северных потоков" в момент ЧП
 
ЭкономикаМолдавияГазпромМайя СандуМолдовагаз
 
 
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