https://ria.ru/20221001/gaz-1820861214.html

"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдавию

"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдавию - РИА Новости, 01.10.2022

"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдавию

"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдову в октябре 2022 года в объеме 5,7 млн куб. м в сутки. Объем предопределен односторонним отказом украинской стороны... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:13

2022-10-01T16:13

2022-10-01T16:30

экономика

молдавия

газпром

майя санду

молдовагаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_55:0:3449:1909_1920x0_80_0_0_af3a666149a849b3e2f39a425872edd1.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. "Газпром" подтвердил поставку газа в Молдову в октябре 2022 года в объеме 5,7 млн куб. м в сутки. Объем предопределен односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС "Сохрановка", — сообщила компания в своем Telegram-канале.Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что представители "Газпрома" не подтвердили, что продолжат поставки газа в республику в октябре, поскольку компания "Молдовагаз" не выплатила авансовый платеж. Компания сообщила о выплате остатка аванса за сентябрь в размере 24 миллионов долларов в пятницу.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220930/gaz-1820778281.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз