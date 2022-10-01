16:13 01.10.2022 (обновлено: 16:30 01.10.2022)
"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдавию
"Газпром" подтвердил поставку газа в Молдавию в объеме 5,7 миллионов кубов в сутки
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. "Газпром" подтвердил поставку газа в Молдову в октябре 2022 года в объеме 5,7 млн куб. м в сутки. Объем предопределен односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС "Сохрановка", — сообщила компания в своем Telegram-канале.
Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что представители "Газпрома" не подтвердили, что продолжат поставки газа в республику в октябре, поскольку компания "Молдовагаз" не выплатила авансовый платеж. Компания сообщила о выплате остатка аванса за сентябрь в размере 24 миллионов долларов в пятницу.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что представители "Газпрома" не подтвердили, что продолжат поставки газа в республику в октябре, поскольку компания "Молдовагаз" не выплатила авансовый платеж. Компания сообщила о выплате остатка аванса за сентябрь в размере 24 миллионов долларов в пятницу.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.