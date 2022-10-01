Рейтинг@Mail.ru
Румынский Transgaz поддержал план Венгрии и Словакии по транзиту газа - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/gaz-1820854297.html
Румынский Transgaz поддержал план Венгрии и Словакии по транзиту газа
Румынский Transgaz поддержал план Венгрии и Словакии по транзиту газа - РИА Новости, 01.10.2022
Румынский Transgaz поддержал план Венгрии и Словакии по транзиту газа
Румынская компания Transgaz присоединилась к инициативе компаний-операторов по транспортировке природного газа Венгрии, Болгарии и Словакии о доставке его через РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:54
2022-10-01T15:54
экономика
венгрия
словакия
болгария
eustream
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Румынская компания Transgaz присоединилась к инициативе компаний-операторов по транспортировке природного газа Венгрии, Болгарии и Словакии о доставке его через интегрированные газотранспортные магистрали, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте предприятия."Операторы природного газа в Болгарии, Венгрии и Словакии предлагают план по транспортировке природного газа через интегрированные транспортные сети газа. Transgaz присоединяется к инициативе Bulgartransgaz, FGSZ и Eustream предлагают совместные действия по расширению сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном путем транспортировки дополнительного объема природного газа по их сетям", - отметили в румынской компании.В Transgaz уточнили, что согласно инициативе, ежегодно из Турции и Греции через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию возможна доставка до 5 миллиардов м3 газа в Восточную, Центральную и Западную Европу."Этот проект может быть реализован в возможно кратчайшие сроки и с минимальными затратами, значительно способствовав снабжению европейского газового рынка", - говорится в сообщении.В Transgaz также отметили, что газотранспортные операторы продолжат работать в соответствии с рамками, установленными соглашением о стратегическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, подписанным 18 июля 2022 года.
https://ria.ru/20221001/gazoprovod-1820834824.html
венгрия
словакия
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, венгрия, словакия, болгария, eustream, евросоюз
Экономика, Венгрия, Словакия, Болгария, Eustream, Евросоюз
15:54 01.10.2022
 
Румынский Transgaz поддержал план Венгрии и Словакии по транзиту газа

Румынский Transgaz поддержал план Венгрии, Болгарии и Словакии по совместной доставке газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Румынская компания Transgaz присоединилась к инициативе компаний-операторов по транспортировке природного газа Венгрии, Болгарии и Словакии о доставке его через интегрированные газотранспортные магистрали, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте предприятия.
"Операторы природного газа в Болгарии, Венгрии и Словакии предлагают план по транспортировке природного газа через интегрированные транспортные сети газа. Transgaz присоединяется к инициативе Bulgartransgaz, FGSZ и Eustream предлагают совместные действия по расширению сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном путем транспортировки дополнительного объема природного газа по их сетям", - отметили в румынской компании.
В Transgaz уточнили, что согласно инициативе, ежегодно из Турции и Греции через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию возможна доставка до 5 миллиардов м3 газа в Восточную, Центральную и Западную Европу.
"Этот проект может быть реализован в возможно кратчайшие сроки и с минимальными затратами, значительно способствовав снабжению европейского газового рынка", - говорится в сообщении.
В Transgaz также отметили, что газотранспортные операторы продолжат работать в соответствии с рамками, установленными соглашением о стратегическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, подписанным 18 июля 2022 года.
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
13:21
Началась прокачка газа по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу
 
ЭкономикаВенгрияСловакияБолгарияEustreamЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала