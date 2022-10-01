https://ria.ru/20221001/gaz-1820854297.html

Румынский Transgaz поддержал план Венгрии и Словакии по транзиту газа

Румынский Transgaz поддержал план Венгрии и Словакии по транзиту газа - РИА Новости, 01.10.2022

Румынский Transgaz поддержал план Венгрии и Словакии по транзиту газа

Румынская компания Transgaz присоединилась к инициативе компаний-операторов по транспортировке природного газа Венгрии, Болгарии и Словакии о доставке его через РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:54

2022-10-01T15:54

2022-10-01T15:54

экономика

венгрия

словакия

болгария

eustream

евросоюз

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КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Румынская компания Transgaz присоединилась к инициативе компаний-операторов по транспортировке природного газа Венгрии, Болгарии и Словакии о доставке его через интегрированные газотранспортные магистрали, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте предприятия."Операторы природного газа в Болгарии, Венгрии и Словакии предлагают план по транспортировке природного газа через интегрированные транспортные сети газа. Transgaz присоединяется к инициативе Bulgartransgaz, FGSZ и Eustream предлагают совместные действия по расширению сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном путем транспортировки дополнительного объема природного газа по их сетям", - отметили в румынской компании.В Transgaz уточнили, что согласно инициативе, ежегодно из Турции и Греции через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию возможна доставка до 5 миллиардов м3 газа в Восточную, Центральную и Западную Европу."Этот проект может быть реализован в возможно кратчайшие сроки и с минимальными затратами, значительно способствовав снабжению европейского газового рынка", - говорится в сообщении.В Transgaz также отметили, что газотранспортные операторы продолжат работать в соответствии с рамками, установленными соглашением о стратегическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, подписанным 18 июля 2022 года.

https://ria.ru/20221001/gazoprovod-1820834824.html

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словакия

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, венгрия, словакия, болгария, eustream, евросоюз