https://ria.ru/20221001/gaz-1820817871.html

Китайский дипломат мемом высмеял попытки США навредить России

Китайский дипломат мемом высмеял попытки США навредить России - РИА Новости, 01.10.2022

Китайский дипломат мемом высмеял попытки США навредить России

Дипломатический представитель КНР в Ливане Цао И высмеял в Twitter западную оценку взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и намекнул на... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T11:04

2022-10-01T11:04

2022-10-01T14:07

сша

европа

германия

siemens

северный поток

северный поток — 2

политика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Дипломатический представитель КНР в Ливане Цао И высмеял в Twitter западную оценку взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и намекнул на причастность США к произошедшему.На картинке, опубликованной Цао И, толпа отвечает на вопросы: "Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что уничтожит их? — США! — Кому выгодно уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы понятия не имеем!"Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями. Но трубопровод оставался заполненным газом, как и "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, но так и не ввели в эксплуатацию.

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

сша

европа

германия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сша, европа, германия, siemens, северный поток, северный поток — 2, политика, санкции в отношении россии