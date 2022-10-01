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Китайский дипломат мемом высмеял попытки США навредить России - РИА Новости, 01.10.2022
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Китайский дипломат мемом высмеял попытки США навредить России
Китайский дипломат мемом высмеял попытки США навредить России - РИА Новости, 01.10.2022
Китайский дипломат мемом высмеял попытки США навредить России
Дипломатический представитель КНР в Ливане Цао И высмеял в Twitter западную оценку взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и намекнул на... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T11:04
2022-10-01T14:07
сша
европа
германия
siemens
северный поток
северный поток — 2
политика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Дипломатический представитель КНР в Ливане Цао И высмеял в Twitter западную оценку взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и намекнул на причастность США к произошедшему.На картинке, опубликованной Цао И, толпа отвечает на вопросы: "Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что уничтожит их? — США! — Кому выгодно уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы понятия не имеем!"Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями. Но трубопровод оставался заполненным газом, как и "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, но так и не ввели в эксплуатацию.
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сша, европа, германия, siemens, северный поток, северный поток — 2, политика, санкции в отношении россии
США, Европа, Германия, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, Политика, Санкции в отношении России
11:04 01.10.2022 (обновлено: 14:07 01.10.2022)
 
Китайский дипломат мемом высмеял попытки США навредить России

Китайский дипломат Цао И мемом намекнул на причастность США к подрывам "Северных потоков"

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Дипломатический представитель КНР в Ливане Цао И высмеял в Twitter западную оценку взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и намекнул на причастность США к произошедшему.
На картинке, опубликованной Цао И, толпа отвечает на вопросы: "Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что уничтожит их? — США! — Кому выгодно уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы понятия не имеем!"
Скриншот публикации консула посольства Китая в Ливане Цао И в Twitter
Скриншот публикации консула посольства Китая в Ливане Цхао Йи в Twitter
Скриншот публикации консула посольства Китая в Ливане Цао И в Twitter
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями. Но трубопровод оставался заполненным газом, как и "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, но так и не ввели в эксплуатацию.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:48
Запад нашел виновного во взрывах на "Северных потоках"
 
СШАЕвропаГерманияSiemensСеверный потокСеверный поток — 2ПолитикаСанкции в отношении России
 
 
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