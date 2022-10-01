11:04 01.10.2022 (обновлено: 14:07 01.10.2022)
Китайский дипломат мемом высмеял попытки США навредить России
Китайский дипломат Цао И мемом намекнул на причастность США к подрывам "Северных потоков"
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Дипломатический представитель КНР в Ливане Цао И высмеял в Twitter западную оценку взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и намекнул на причастность США к произошедшему.
На картинке, опубликованной Цао И, толпа отвечает на вопросы: "Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что уничтожит их? — США! — Кому выгодно уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы понятия не имеем!"
Скриншот публикации консула посольства Китая в Ливане Цао И в Twitter
Скриншот публикации консула посольства Китая в Ливане Цао И в Twitter
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями. Но трубопровод оставался заполненным газом, как и "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, но так и не ввели в эксплуатацию.
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